Эксперт рассказал, как заблокируют Zoom и Google Meet и можно ли будет звонить за границу
Профессионал IT-сферы объяснил amic.ru, почему иностранные платформы не закрыли сразу и кто просит об этом президента
Популярные иностранные сервисы связи Zoom и Google Meet в России, по всей видимости, в будущем заблокируют, хотя этот непопулярный шаг чиновники будут отодвигать, чтобы не вызвать широкое общественное недовольство, заявил amic.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Ранее сообщалось, что российский рынок готовится к ограничению Zoom и Google Meet, чья работа уже сопровождалась сбоями. Возможное прекращение работы в стране этих сервисов станет поводом для россиян еще более активно использовать национальный мессенджер Max и другие аналогичные платформы, поскольку "одной из ключевых задач государства является обеспечение цифрового суверенитета".Владимир Зыков отметил, что государственные органы последовательно реализуют решения, прозвучавшие во время майской встречи президента России Владимира Путина с представителями IT-бизнеса. Главе государства пожаловались, что некоторые западные сервисы продолжают работать.
«Путин сказал: "Давайте их душить, потому что они нас душат". И с этим все согласились», – напомнил собеседник.
После встречи Путина с акулами российского IT-бизнеса последовала блокировка звонков через Telegram и WhatsApp, хотя причина была обозначена другая – борьба с киберпреступностью, продолжил Зыков.
Он также выразил недоумение, что многие российские пользователи опасаются устанавливать себе мессенджер Max:
«Они опасаются, что за ними будут следить спецслужбы. При этом у этих пользователей чаще всего установлены VK, "Одноклассники" и другие отечественные соцсети. Если бы специальным ведомствам так уж необходима была слежка за ними, они бы уже давно стали осуществлять ее через использование этих сервисов».
По словам эксперта, есть сдерживающие факторы для блокировки Zoom и Google Meet:
«Этими платформами активно пользуются журналисты, образовательные учреждения. Хотя образовательный "Сферум" уже переместили на Max, что вызвало недовольство многих пользователей, опасающихся, что еще через год ситуация изменится и их станут загонять на какую-нибудь новую площадку».
Владимир Зыков считает, что прекращать работу западных платформ будут мягко:
«Не сразу обрубят, а сначала замедлят, как YouTube. Проводившие свои мероприятия с использованием Zoom учреждения и журналисты спокойно переместятся на VK, "Яндекс телемост", другие платформы, тот же Мах. Кроме того, в России хватает корпоративных сервисов».
Что касается общения с иностранными собеседниками, то и для этого будут возможности, уверен эксперт.
«Есть Microsoft Teams, Spike, корейский мессенджер KakaoTalk – он также работает в России, причем что называется, в обе стороны. В интернете активно рекомендуется мессенджер Chattti. Наш российский сервис Imo вошел в топ-10 по скачиванию. К сожалению, не прижился сервис ICQ, который одно время пользовался успехом в Бразилии, но ему не хватило кампании по раскрутке. Но возможностей для общения и проведения разного рода групповых бесед сегодня остается немало», – заключил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
с этого и надо было начинать
желаешь звонить за границу или принимать звонки оттуда -иди и делай заказ на такое то и такое то время и тебе предоставят доступ по твоему паспорту и заявлению. Так должно быть
Холмс (09:23:02 12-09-2025) с этого и надо было начинатьжелаешь звонить за границу и... уже и песков для всех сказал - мессенджеры слушаются все.
чё вы тупите-то???
Получается не "давайте их тоже душить" , а давайте себя тоже душить, ведь раз они душат в этом что-то есть
А как простым людям общаться с родственниками за границей? Чем они провинились? Или все, кто не в России, враги?
Гость (09:40:12 12-09-2025) А как простым людям общаться с родственниками за границей? Ч... По электронной почте.
Гость (09:40:12 12-09-2025) А как простым людям общаться с родственниками за границей? Ч...
Телеграф должен работать тчк
Ставьте Вконтакте и Одноклассники. Они работают по всему городу
будет как на кубе.
1. стоишь очереди в кисок за интернет- картой
2. покупаешь
3. пользуешься
4. потом идешь за новой.
везде. до чего дорываются старые комм и и их дети, там везде очереди, дефицит и втридорого.
Гость (10:17:01 12-09-2025) будет как на кубе.1. стоишь очереди в кисок за интернет... на кубе постоянные веерные отключения з/з, на этой неделе была обесточена вся система Кубы. вся.
можно нам так не надо?
Макса нет в белых списках) (09:47:34 12-09-2025) Ставьте Вконтакте и Одноклассники. Они работают по всему гор... И звонки там тоже давно есть, вчера разговаривала с мамой в одноклассниках
Гость (10:46:40 12-09-2025) И звонки там тоже давно есть, вчера разговаривала с мамой в ... Объясняем. Одноклассники не доступны за границей. Как разговаривать с родней, кот оказались за границей не по своей воле, а из-за распада ссср?
Можно отправлять телеграммы
Возрождение Почты России! Пишите письма и шлите телеграммы!
Путин душит не "их", а нас...
Установите домашний телефон, есть тариф без абонетской платы Удачный 2. Оплата только за минуты разговора. Я себе такой подключил. Старая проверенная технология связи
Путин сказал - душить. А вот кого именно и как душить с кипучим энтузиазмом решает конкретная структура в меру своего.. ээ.. восприятия далекого от реальности. Это уже национальная традиция - всё делать через одно место, а тут еще и слишком много желающих на этом бардаке погреть свои ручонки.
Есть imo мессенджер на нем вся средняя Азия сидит и общается