Профессионал IT-сферы объяснил amic.ru, почему иностранные платформы не закрыли сразу и кто просит об этом президента

12 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Популярные иностранные сервисы связи Zoom и Google Meet в России, по всей видимости, в будущем заблокируют, хотя этот непопулярный шаг чиновники будут отодвигать, чтобы не вызвать широкое общественное недовольство, заявил amic.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Ранее сообщалось, что российский рынок готовится к ограничению Zoom и Google Meet, чья работа уже сопровождалась сбоями. Возможное прекращение работы в стране этих сервисов станет поводом для россиян еще более активно использовать национальный мессенджер Max и другие аналогичные платформы, поскольку "одной из ключевых задач государства является обеспечение цифрового суверенитета".Владимир Зыков отметил, что государственные органы последовательно реализуют решения, прозвучавшие во время майской встречи президента России Владимира Путина с представителями IT-бизнеса. Главе государства пожаловались, что некоторые западные сервисы продолжают работать.

«Путин сказал: "Давайте их душить, потому что они нас душат". И с этим все согласились», – напомнил собеседник.

После встречи Путина с акулами российского IT-бизнеса последовала блокировка звонков через Telegram и WhatsApp, хотя причина была обозначена другая – борьба с киберпреступностью, продолжил Зыков.

Он также выразил недоумение, что многие российские пользователи опасаются устанавливать себе мессенджер Max:

«Они опасаются, что за ними будут следить спецслужбы. При этом у этих пользователей чаще всего установлены VK, "Одноклассники" и другие отечественные соцсети. Если бы специальным ведомствам так уж необходима была слежка за ними, они бы уже давно стали осуществлять ее через использование этих сервисов».

По словам эксперта, есть сдерживающие факторы для блокировки Zoom и Google Meet:

«Этими платформами активно пользуются журналисты, образовательные учреждения. Хотя образовательный "Сферум" уже переместили на Max, что вызвало недовольство многих пользователей, опасающихся, что еще через год ситуация изменится и их станут загонять на какую-нибудь новую площадку».

Владимир Зыков считает, что прекращать работу западных платформ будут мягко:

«Не сразу обрубят, а сначала замедлят, как YouTube. Проводившие свои мероприятия с использованием Zoom учреждения и журналисты спокойно переместятся на VK, "Яндекс телемост", другие платформы, тот же Мах. Кроме того, в России хватает корпоративных сервисов».

Что касается общения с иностранными собеседниками, то и для этого будут возможности, уверен эксперт.