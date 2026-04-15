В России определили порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Пересдать один из обязательных предметов можно в резервные дни

15 апреля 2026, 07:44, ИА Амител

ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Документ устанавливает строгие требования к участникам, сообщает РИА Новости.

Выполнять задания нужно самостоятельно. На экзамене нельзя разговаривать с другими сдающими, проносить с собой телефоны, фото- и видеоаппаратуру, любую электронику, справочные материалы и шпаргалки. Личные вещи оставляют в специально отведенном месте до рамки металлоискателя.

На столе разрешается держать только экзаменационные материалы, черную гелевую или капиллярную ручку, паспорт, разрешенные предметные пособия, а также при необходимости лекарства, воду и еду.

Покидая аудиторию, участник обязан оставить на столе все материалы и черновики. Выносить или фотографировать их запрещено. За нарушение порядка выпускника удалят с экзамена и составят акт.

Если результат по русскому языку или математике окажется неудовлетворительным, можно пересдать предмет в специально отведенные сроки.

Основной этап ЕГЭ стартует 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Дополнительные пересдачи по желанию пройдут 8 и 9 июля.

