В России предложили продлить работу детских садов до восьми вечера

19 января 2026, 14:45, ИА Амител

Детсад. Кукла на стуле / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина выступила с инициативой продлить время работы детских садов в России – как минимум до 20:00. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, действующий график работы дошкольных учреждений "сильно устарел". Во многих случаях сады закрываются раньше, чем завершается рабочий день родителей.

Даже если они освобождается в 19:00, требуется время на дорогу, и возникает проблема с тем, где в этот период должен находиться ребенок.

Москвитина отметила, что для реализации предложения не обязательно задействовать воспитателей в вечерние часы. Обеспечить безопасность детей, по ее мнению, могут няни или младший персонал – это позволит родителям забирать малышей без спешки и риска нарушить правила учреждения.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что традиционная схема, при которой за ребенком могли присматривать бабушки и дедушки, сегодня работает все реже – старшее поколение нередко продолжает трудовую деятельность. В результате семьи сталкиваются с так называемой "временной дырой", когда взрослые еще на работе, а детский сад уже закрыт.

Наталья Москвитина также связала проблему с демографической ситуацией. По ее словам, многие семьи с одним ребенком и ипотекой вынуждены фокусироваться на карьере и бытовых вопросах, из‑за чего откладывают или вовсе отказываются от рождения второго малыша.

Ранее сообщалось, что в России предложили раздавать квартиры молодым семьям, как в СССР, чтобы поднять демографию.



