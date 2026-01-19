В России предложили продлить работу детских садов до восьми вечера
По мнению члена Общественной палаты, семьи сталкиваются с так называемой "временной дырой"
19 января 2026, 14:45, ИА Амител
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина выступила с инициативой продлить время работы детских садов в России – как минимум до 20:00. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
По мнению эксперта, действующий график работы дошкольных учреждений "сильно устарел". Во многих случаях сады закрываются раньше, чем завершается рабочий день родителей.
Даже если они освобождается в 19:00, требуется время на дорогу, и возникает проблема с тем, где в этот период должен находиться ребенок.
Москвитина отметила, что для реализации предложения не обязательно задействовать воспитателей в вечерние часы. Обеспечить безопасность детей, по ее мнению, могут няни или младший персонал – это позволит родителям забирать малышей без спешки и риска нарушить правила учреждения.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что традиционная схема, при которой за ребенком могли присматривать бабушки и дедушки, сегодня работает все реже – старшее поколение нередко продолжает трудовую деятельность. В результате семьи сталкиваются с так называемой "временной дырой", когда взрослые еще на работе, а детский сад уже закрыт.
Наталья Москвитина также связала проблему с демографической ситуацией. По ее словам, многие семьи с одним ребенком и ипотекой вынуждены фокусироваться на карьере и бытовых вопросах, из‑за чего откладывают или вовсе отказываются от рождения второго малыша.
Ранее сообщалось, что в России предложили раздавать квартиры молодым семьям, как в СССР, чтобы поднять демографию.
14:48:54 19-01-2026
Раньше всегда так было. Была дежурная группа. Воспитатели работали в 2 смены. Это было в 70-80х годах. Очень было удобно. Даже в каких то садиках и ночные группы были. Еще бы транспорт ходил, что бы воспитатели и мамы с детками могли уехать домой.
14:51:38 19-01-2026
Гость (14:48:54 19-01-2026) Раньше всегда так было. Была дежурная группа. Воспитатели ра... Да, было такое. И в школах продленки
15:58:51 19-01-2026
Гость (14:51:38 19-01-2026) Да, было такое. И в школах продленки... в школах престижных и сейчас есть продленки до 21 часа. Уроки, ужин, секции и кружки - зона отдыха, бцфет, библиотека, игровая, - все в ряспоряжении детям и подросткам
17:46:22 19-01-2026
Гость (14:51:38 19-01-2026) Да, было такое. И в школах продленки...
Продленки очень нужны!Просто ОЧЕНЬ! По-моему ,это самое необходимое сейчас в школах: и уроки помогут сделать,и ребенок под присмотром,и общение детей. А то дома ГДЗ списали,и в телефон до самой ночи!
14:52:59 19-01-2026
Гость (14:48:54 19-01-2026) Даже в каких то садиках и ночные группы были... меня часто оставляли на ночь в садике, было очень горько и обидно - всех разобрали а ты там один часто спишь. или с незнакомыми детьми и нелюбимой нянечкой
15:59:56 19-01-2026
Гость (14:52:59 19-01-2026) меня часто оставляли на ночь в садике, было очень горько и ... ну такими были приоритеты ТВОИХ родителей, оставить тебя на попечение а самим жить свою лучшую жизнь. а ты - обуза. Дада, есть такие странные родители
19:41:57 19-01-2026
Гость (15:59:56 19-01-2026) ну такими были приоритеты ТВОИХ родителей, оставить тебя на ... Я благодарна маме что вырастила меня после того как посадили отца. Она работала на 3х работах обеспечив меня и мою жизнь. обиды проходят. Я научилась читать в 4 года и читала деткам что иногда со мной оставались на ночь в Д саду - моей любимой сказкой была Снежная королева.
15:26:51 19-01-2026
Гость (14:48:54 19-01-2026) Раньше всегда так было. Была дежурная группа. Воспитатели ра... 10 лет назад в садике, куда дочь водили, была дежурная группа. с 7 утра (все группы работали с 7-30) и по-моему до 19 вечера.
14:55:48 19-01-2026
раньше была пятидневка
когда мамаши работали сменами и забирали только на выходные детей
кстати их там и лечили и переодевали
такой детдом по факту
16:00:28 19-01-2026
Гость (14:55:48 19-01-2026) раньше была пятидневкакогда мамаши работали сменами и з... интернаты.
14:59:25 19-01-2026
а я вот вырос в круглосуточных яслях, а потом в круглосуточном садике, родителей видел только по выходным и то не всегда. Поэтому мои дети ни в ясли, ни в садик не ходили.
15:24:58 19-01-2026
гость (14:59:25 19-01-2026) а я вот вырос в круглосуточных яслях, а потом в круглосуточн... Очень жаль, что Ваши родители были вынуждены принять такое решение и хорошо, что у Вас была возможность не отдавать детей в ясли. Плохо, когда родители видят детей только по ночам и на выходных, но всяко бывает. Сады, работающие допоздна или дежурные группы - это выход.
16:02:14 19-01-2026
гость (14:59:25 19-01-2026) а я вот вырос в круглосуточных яслях, а потом в круглосуточн... детский сад очень хорошо для ребенка - социализация, здоровье, иммунитет, воспитание социальное. Ваш комплекс по поводу садика - это жирный минус вашим детям, к сожалению вы лишили их очень важного отрезка жизни....увы.
17:39:11 19-01-2026
гость (14:59:25 19-01-2026) а я вот вырос в круглосуточных яслях, а потом в круглосуточн... Мне всегда жалко таких детей! Я однажды испытала такое, меня забыли забрать, не договорились между собой деды и родители, при том, что всегда! забирали до ужина и по пятницам не водили. Это был конец света для меня, помню это чувство всю жизнь! Хорошо, что воспитатель хороший у меня была, забрала к себе, а там уже и мои спохватились😁 45 лет уже прошло, а помню, как вчера. Детские травмы, они на всю жизнь откладывают отпечаток. Детям нужны родители, маленьким нужна мама постоянно, хотя бы до 3 лет!
22:34:21 19-01-2026
Гость (17:39:11 19-01-2026) Мне всегда жалко таких детей! Я однажды испытала такое, меня... вы правы. ясли - ЗЛО. а вот с 3,5 лет - отлично, очень уже нужно малышу обзение и игра
14:59:42 19-01-2026
Многие инициативы последнего периода показывают, как на самом деле было вполне себе неплохо в совке, который не хаял разве что самый ленивый. Однако ничего толкового изобразить жертвам беспонтового модного "образования" так и не удалось... потому приходится возвращаться к тому, что уже давно было наработано десятилетиями нашими отцами и дедами.
16:03:09 19-01-2026
нЕкто (14:59:42 19-01-2026) Многие инициативы последнего периода показывают, как на само... дежурные группы были еще 3 года назад в садике, куда мои дети ходили.
15:32:19 19-01-2026
Да не которые я же мамки готовы и на выходные и на праздники чтобы сады работали там же не люди в садах а обслуга по их мнению...Так что на 24/7 перевести все сады!!!
16:08:46 19-01-2026
Гость (15:32:19 19-01-2026) Да не которые я же мамки готовы и на выходные и на праздники... Точно) ну если последние нянечки не разбегутся от такого графика😄
17:27:26 19-01-2026
Гость (16:08:46 19-01-2026) Точно) ну если последние нянечки не разбегутся от такого гра... Вот это точно !!! Особенно те, которые не работают, у них столько дел, магазины, салоны, сериалы...
16:10:58 19-01-2026
Гость (15:32:19 19-01-2026) Да не которые я же мамки готовы и на выходные и на праздники... Подтверждаю. Некоторые мамки сидят дома, но забирать приходят своё дитятко не раньше 19 часов.
22:35:42 19-01-2026
Гость (16:10:58 19-01-2026) Подтверждаю. Некоторые мамки сидят дома, но забирать приходя... ребенку компания сверстников ОЧЕНЬ важна
16:03:49 19-01-2026
и какая СТОИМОСТЬ будет у таких садиков? 12 000 мес?
16:06:35 19-01-2026
а почему не поднимается вопрос о нехватке денег на питание детей??? это квартплату регулярно поднимают, а то, что суммы, кардинально не меняющейся с 2014 года категорически не хватает на закуп продуктов - молчат, а ведь в магазинах цены заметно выросли! чем отличаются поставщики продуктов от магазинов? такие же люди, и работают за деньги, а не за спасибо! в результате -многие сады вынуждены убирать из меню некоторые группы товаров, кто соки, кто фрукты, кто перешел с красной рыбы(горбуши) на минтай в лучшем случае, а некоторые на сельдь, и это лишь несколько вариантов, в жизни всё веселее, а речь идёт о наших с вами детях! или не важная проблема?
17:25:51 19-01-2026
За жизнь и здоровье детей отвечает воспитатель, а не " нянечка". Если младший воспитатель будет выполнять функции воспитателя, тогда пусть и педстаж идет ( 25 лет и пенсия)и отпуск как у воспитателя 1,5 месяца!!! А то совсем за людей не считают младший персонал, работы вагон, а оплата МРОТ! И пенсия в итоге будет минимальная!