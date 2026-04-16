В России утвердили новые правила оформления больничных
Родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут подрабатывать у другого работодателя и не потеряют пособие
16 апреля 2026, 08:33, ИА Амител
Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный порядок формирования и выдачи больничных листов. В документ внесли сразу несколько важных изменений, сообщает РИА Новости.
Одно из ключевых нововведений касается родителей в декрете. Теперь, если они решат подработать в другой организации, пособие по уходу за ребенком сохранится. Это дает родителям больше свободы в поиске дополнительного заработка без страховых рисков. Раньше совмещение декрета с работой у другого страхователя могло привести к потере выплат.
Еще одно важное изменение: право на больничный впервые получили самозанятые граждане. Ранее они были лишены такой возможности, поскольку не платили взносы на обязательное социальное страхование. Новые правила расширяют круг застрахованных лиц.
08:49:47 16-04-2026
минтруда начинает исправлять свои ошибки? Всех беременных, пенсионеров когда-то выгнали с работы, а теперь поняли, что без них никуда? сколько поломанных судеб из-за ошибок бездарных чиновников. У нас в стране один дефицит - кадровый дефицит интеллектуальных чиновников в исполнительной власти. Грустно, что лучше не станет.
09:23:26 16-04-2026
И скромно умолчали, что больничный теперь стал оплачиваться только по основному месту работы
09:38:47 16-04-2026
Чучмек (09:23:26 16-04-2026) И скромно умолчали, что больничный теперь стал оплачиваться ... Не может быть! Где прочитать об этом?
10:44:48 16-04-2026
Гость (09:38:47 16-04-2026) Не может быть! Где прочитать об этом?... Убедитесь на личном опыте, когда придет время заболеть
11:02:02 16-04-2026
Гость (10:44:48 16-04-2026) Убедитесь на личном опыте, когда придет время заболеть... Понятно, типичный чиновник, ни одной нормы законодательства не может привести
12:09:54 16-04-2026
Чучмек (09:23:26 16-04-2026) И скромно умолчали, что больничный теперь стал оплачиваться ...
А раньше было иначе?
10:08:04 16-04-2026
пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет это не больничный