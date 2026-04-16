В России утвердили новые правила оформления больничных

Родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут подрабатывать у другого работодателя и не потеряют пособие

16 апреля 2026, 08:33, ИА Амител

Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный порядок формирования и выдачи больничных листов. В документ внесли сразу несколько важных изменений, сообщает РИА Новости.

Одно из ключевых нововведений касается родителей в декрете. Теперь, если они решат подработать в другой организации, пособие по уходу за ребенком сохранится. Это дает родителям больше свободы в поиске дополнительного заработка без страховых рисков. Раньше совмещение декрета с работой у другого страхователя могло привести к потере выплат.

Еще одно важное изменение: право на больничный впервые получили самозанятые граждане. Ранее они были лишены такой возможности, поскольку не платили взносы на обязательное социальное страхование. Новые правила расширяют круг застрахованных лиц.