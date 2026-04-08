В российских детсадах появится аналог "Разговоров о важном"

Через "Добрые игры" дошкольники будут осваивать ключевые духовно‑нравственные ценности

08 апреля 2026, 18:33, ИА Амител

С 1 сентября 2026 года во всех детских садах России появятся "Добрые игры" — аналог проекта "Разговоры о важном".

Об этом сообщила РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова на открытии окружного совещания ведомства в Уральском федеральном округе.

По словам чиновницы, мероприятия в рамках "Добрых игр" будут посвящены духовно‑нравственным ценностям.

Минпросвещения уже готовит соответствующий методический инструментарий для реализации инициативы в дошкольных образовательных организациях по всей стране.

Проект "Разговоры о важном" стартовал в России 1 сентября 2022 года по инициативе Министерства просвещения. Идея курса была впервые озвучена министром просвещения Сергеем Кравцовым в апреле 2022‑го, а официальное решение о включении проекта в школьную программу приняли 17 июня. В августе того же года опубликовали первые подробные методические документы. Первый "Разговор о важном" провел президент РФ Владимир Путин в Калининграде. Занятие прошло в формате открытого урока для детей — победителей олимпиад, соревнований и конкурсов.



