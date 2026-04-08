В российских детсадах появится аналог "Разговоров о важном"
Через "Добрые игры" дошкольники будут осваивать ключевые духовно‑нравственные ценности
08 апреля 2026, 18:33, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года во всех детских садах России появятся "Добрые игры" — аналог проекта "Разговоры о важном".
Об этом сообщила РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова на открытии окружного совещания ведомства в Уральском федеральном округе.
По словам чиновницы, мероприятия в рамках "Добрых игр" будут посвящены духовно‑нравственным ценностям.
Минпросвещения уже готовит соответствующий методический инструментарий для реализации инициативы в дошкольных образовательных организациях по всей стране.
Проект "Разговоры о важном" стартовал в России 1 сентября 2022 года по инициативе Министерства просвещения. Идея курса была впервые озвучена министром просвещения Сергеем Кравцовым в апреле 2022‑го, а официальное решение о включении проекта в школьную программу приняли 17 июня. В августе того же года опубликовали первые подробные методические документы. Первый "Разговор о важном" провел президент РФ Владимир Путин в Калининграде. Занятие прошло в формате открытого урока для детей — победителей олимпиад, соревнований и конкурсов.
19:51:12 08-04-2026
А где перечень духовно-нравственных?
Как мне про себя узнать например?
20:24:32 08-04-2026
Ну вот узнаешь, что не соответствуешь. Как будешь жить дальше, как в глаза людям смотреть сможешь? 🤣
19:58:17 08-04-2026
Дочь возвращается домой из садика и бормочет:
- Брехуны вы все! Аист меня принес, в капусте меня нашли, в магазине купили... Сказать, откуда я появилась? А завтра еще узнаю, как я туда попала!
21:40:26 08-04-2026
Бедные дети в нашей стране, опять государство пытается вырастить стадо послушных баранов.
21:47:24 08-04-2026
В целях укрепления семейных ценностей мостам в Петербурге запретят разводиться.r
22:13:40 08-04-2026
С детсада надо учить как работать как вести себя в обществе учить жизни-как жить-как заработать что бы прожить а не какой-то непонятной ценности...
04:48:03 09-04-2026
Сынка привели с детского садика. Он говорит:вы знаете, у ирки письки нет. Оказывается когда их садили на горшки, он обратил на это внимание. Да как так? Он глазки выпучил, ручки развел и, удивленный:да вот так.