Посещение уроков без опозданий, отсутствие разговоров на посторонние темы и соблюдение запрета на использование мобильного телефона — это не все критерии оценивания

08 апреля 2026, 09:56, ИА Амител

Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу ведомства.

Согласно планам, при выставлении оценки будут учитывать сразу несколько аспектов: соблюдение дисциплины (посещение уроков без опозданий, отсутствие разговоров на посторонние темы и отказ от использования мобильного телефона, следование школьному распорядку во внеурочное время), социальное взаимодействие (умение работать в команде, разрешать конфликты и проявлять эмпатию).

Учтут и личностные качества (ответственность, забота о школьном имуществе и участие в общественно полезном труде), а также учебную активность (выполнение домашних заданий, конструктивное взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроках и активное участие в школьных мероприятиях).

В число последних входят, в том числе, занятия "Разговоры о важном", "Россия — мои горизонты" и проекты "Движения первых".



