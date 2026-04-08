Дисциплина и эмпатия в баллах. В России показали систему оценки поведения школьников
Посещение уроков без опозданий, отсутствие разговоров на посторонние темы и соблюдение запрета на использование мобильного телефона — это не все критерии оценивания
08 апреля 2026, 09:56, ИА Амител
Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу ведомства.
Согласно планам, при выставлении оценки будут учитывать сразу несколько аспектов: соблюдение дисциплины (посещение уроков без опозданий, отсутствие разговоров на посторонние темы и отказ от использования мобильного телефона, следование школьному распорядку во внеурочное время), социальное взаимодействие (умение работать в команде, разрешать конфликты и проявлять эмпатию).
Учтут и личностные качества (ответственность, забота о школьном имуществе и участие в общественно полезном труде), а также учебную активность (выполнение домашних заданий, конструктивное взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроках и активное участие в школьных мероприятиях).
В число последних входят, в том числе, занятия "Разговоры о важном", "Россия — мои горизонты" и проекты "Движения первых".
10:13:25 08-04-2026
Вот кто виноват! Прививают с детства паттерн послушания! А потом когда детки вырастут, пойдут работать на предприятие раздолбаев и троешников, которые все занятия прогуливали и в школе научились пользоваться результатом чужих трудов.
Нужно учить не послушанию, а адаптивности к динамическим изменениям в жизни и обществе, нужно прививать критическое мышление и волю к победе. А не вот это все.
10:32:58 08-04-2026
Гость (10:13:25 08-04-2026) Вот кто виноват! Прививают с детства паттерн послушания! А п... Не-а) Умные нам не надобны. Надобны верные (с) Вот все жду, когда авторов запретят.
10:20:38 08-04-2026
Бред бредовый! Вы там нормальные или как?