В российском регионе хотят полностью запретить продажу вейпов в розницу

На такой шаг готовы пойти власти Пермского края

31 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Пермского края предложили ввести полный запрет на продажу устройств для употребления никотиносодержащей продукции в розницу. Соответствующую инициативу в Законодательное собрание региона внес губернатор Дмитрий Махонин.

«Правительство края предлагает ввести запрет на розничную продажу устройств для потребления никотиносодержащей продукции», – говорится в сообщении краевого Заксобрания.

Ожидается, что местные депутаты рассмотрят данную инициативу уже на ноябрьском заседании.

Как уточняется, если инициативу одобрят, то под запрет попадут электронные приборы, используемые для получения никотиносодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронные систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, а также их составных частей.

Нарушителей будут наказывать штрафами. Для должностных лиц сумма составит от 15 до 20 тыс., а для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Напомним, владельцы табачных магазинов ранее сообщили о дефиците вейпов в России.

Комментарии

Хиханьки

21:05:31 31-10-2025

Да да… устройство для нагревания табака вам табачные лобби так и дали запретить 🤣 вейп да, они будут рады. А вот айкомы и тп, вряд ли

Гость

09:24:36 01-11-2025

В розницу нельзя, а оптом можно?

Гость

11:32:21 01-11-2025

Гость (09:24:36 01-11-2025) В розницу нельзя, а оптом можно?... Поставки франко-вагонами. Берите..

