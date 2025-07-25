В "Ростелекоме" рассказали, как защититься от телефонных мошенников

Оператор напомнил простые правила по поводу персональных данных, договора и разговоров с незнакомыми

Специалисты Алтайского филиала "Ростелекома" дали абонентам несколько советов, как защититься от кибермошенников и повысить цифровую грамотность и безопасность.

Вот три простых, но важных правила:

Не говорите по телефону с человеком, если сомневаетесь, что это действительно оператор связи.



Если вам звонит якобы представитель компании-оператора, но разговор кажется вам подозрительным – человек говорит безграмотно или как по методичке – сразу положите трубку. Чтобы убедиться в существовании названной проблемы, сами позвоните на горячую линию в компанию, с которой у вас заключен договор на услуги связи.

Не разглашайте свои персональные данные.



Операторы связи никогда не запрашивают по телефону серию и номер паспорта, СНИЛС или банковские реквизиты. Для консультации клиента специалисты могут только уточнить ФИО и адрес проживания.

Не соглашайтесь переоформить договор на домашний телефон или интернет, если звонящий угрожает вам его расторжением и просит сделать это по телефону.



Договор "Ростелекома" на оказание услуг связи бессрочный и не требует перезаключения. Кроме того, компания нe передает документы через курьеров и не просит клиентов давать им деньги для оплаты услуг связи.

«Эти простые правила адресованы всем пользователям, и, в первую очередь, людям старшего возраста, которые порой чувствуют себя беззащитными под натиском мошенников. Знания позволяют чувствовать себя спокойно и уверенно, и в случае подозрительных телефонных звонков сохранить сбережения от манипуляций преступников», – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Для дополнительной защиты клиентов "Ростелеком" разработал сервис проверки утечки персональных данных "Киберзащита". Он доступен в мобильном приложении "Мой Ростелеком" (12+). На официальном сайте опцией можно воспользоваться в "Едином личном кабинете", нажав на баннер "Контролируйте безопасность своих данных".

«Все чаще сотрудники полиции стали задерживать курьеров, которые собирают деньги для мошенников. Как правило, это молодые люди. Будьте бдительны, не дайте себя втянуть в преступную схему и не торопитесь раскрывать информацию о себе посторонним людям, которые представляются по телефону сотрудниками бизнес-компаний, правоохранительных, надзорных и контролирующих органов власти», – сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Зыков.

Более подробную информацию о защите персональных данных можно найти на портале "Госуслуги" в разделе "Кибербезопасность – это просто". А для проверки информации по возникшим ситуациям и консультации со специалистами "Ростелекома" обращайтесь на бесплатную горячую линию компании по номеру 8 800 1000 800.

