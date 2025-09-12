В СГК проверили, сколько многоквартирных домов Барнаула готово к отопительному сезону
2277 объектов уже получили положительное заключение
12 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
Профильная служба измерений, наладки и испытаний (СИНИ) теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) ежегодно входит в комиссию по оценке технического состояния многоквартирных домов Барнаула. На основании проверки выдает акт о готовности объекта к отопительному сезону.
По данным на начало сентября, положительное заключение получили 2277 многоквартирных домов из 2896, включенных в список для обследования.
Что нужно для акта без замечаний
Чтобы получить акт без предписаний, управляющим организациям необходимо выполнить ряд работ. В их числе – промывка и опрессовка внутридомовых систем, утепление трубопроводов в подвалах, замена ветхих участков и арматуры, установка расчетных сужающих устройств, проверка наличия манометров и термометров, герметизация вводов тепловых сетей.
Специалисты напоминают: при составлении планов по летним работам стоит учитывать рекомендации, которые ранее мог дать инспектор СИНИ. Часто они связаны с жалобами жителей на холод в квартирах. Например, предписывали восстановить проектную схему отопления там, где металлические трубы заменили на пластиковые меньшего диаметра. Такие ситуации фиксируют нередко – именно сочетание стальных и полипропиленовых элементов может привести к снижению качества теплоснабжения.
Основные замечания и итоги
В прошлом году технически неготовыми по итогам рейдов оказались 517 домов. Основные проблемы повторяются и сегодня – отсутствие промывки и опрессовки, неутепленные трубопроводы, изношенные коммуникации.
При этом инспекторы СГК отмечают, что в Барнауле есть хорошо подготовленные дома с разными формами управления – будь то управляющие компании, ТСЖ или ТСН. Однако именно у домов, где услуги оказывают УК, больше всего положительных заключений.
Проверка домов продлится до середины сентября. Те, кто успешно ее пройдут, смогут заполнить оценочные листы и направить их в городскую комиссию для оформления паспортов готовности к отопительному сезону.
14:21:48 12-09-2025
А боллера кто проверяет! Сами себя проверяете, СГК? Мы постоянно мерзнем в отопительный сезон из- за того, что ваше оборудование устарело и его давно пора менять. Постоянно не соответствуют параметры теплоносителя идущие на наш дом, в то время когда ТЭЦ работает по полной и там где другие боллера в домах жара! А у нас только плата конская, а температура батарей никакая! И никто ничего не предпринимает, хотя все ситуацию знают.
15:10:59 12-09-2025
Гость (14:21:48 12-09-2025) А боллера кто проверяет! Сами себя проверяете, СГК? Мы посто... Никто. Потому что боллеров не существует!
15:53:58 12-09-2025
Гость (15:10:59 12-09-2025) Никто. Потому что боллеров не существует!... Да, в этом вы правы-бойлер, так правильно?)
Надеюсь вы русский язык защищаете и только...Потому как монополисты от СГК в защите точно не нуждаются, это от них надо людей защищать, от их произвола...
15:19:39 12-09-2025
При чем тут бойлер и отопление? истеричный комментатор какой то, для начала вообще нужно хотя бы понимать про что писать.
15:40:17 12-09-2025
Гость (15:19:39 12-09-2025) При чем тут бойлер и отопление? истеричный комментатор какой... Ну да у вас же прямиком от ТЭЦ в ваши радиаторы тепло попадает))) Если не владеете инфой- лучше промолчите, за умного сойдете. Радуйтесь, если в квартире у вас тепло, не у всех так к сожалению....И именно бойлера входят в цепочку подачи тепла до домов.
19:12:26 12-09-2025
Гость (15:40:17 12-09-2025) Ну да у вас же прямиком от ТЭЦ в ваши радиаторы тепло попада... Точно так. Теплоноситель с ТЭЦ напрямую попадает в стояки, а оттуда в батареи. Только одно "но"- через калиброванное отверстие.
20:48:48 12-09-2025
Гость (15:40:17 12-09-2025) И именно бойлера входят в цепочку подачи тепла до домов... Я в ЖКХ уже 25 лет . и такую тупость впервые слышу.
23:11:16 12-09-2025
Гость (20:48:48 12-09-2025) Я в ЖКХ уже 25 лет . и такую тупость впервые слышу.... Так пишите уже, что прямое отношение к СГК имеете)) Неудивительно. Хотя там точно знают, что такое бойлер и какую функцию они выполняют...Позор вам.
Жаль не могу сюда прикрепить документ, чтобы наглядно показать вашу профнепригоднось.
Неудивительно, что у нас бардак в ЖКХ, ели такие " проффи" там работают...
23:13:34 12-09-2025
Гость (20:48:48 12-09-2025) Я в ЖКХ уже 25 лет . и такую тупость впервые слышу.... Ну тогда я вам Америку открою)
С ТЭЦ тепло поступает на бойлера, а уже оттуда на дома.
19:58:43 12-09-2025
О! Представители СГК подтянулись)) Как накручиваются лайки мы знаем.Не обольщайтесь, людей с критическим мышлением больше.
23:30:40 12-09-2025
Для всех, чтобы расставить точки над"i"
И особенно для " спецов" работающих 25 лет в системе ЖКХ и им подобных.Пояснение:
Да, вы правильно поняли принцип работы системы, но в ней участвует не обычный бытовой бойлер, а бойлер косвенного нагрева или теплообменник, куда поступает теплоноситель (горячая вода) с тепловой электроцентрали (ТЭЦ) и, проходя через теплообменник, нагревает воду, которая затем распределяется по домам. ТЭЦ нагревает теплоноситель, затем этот теплоноситель поступает в теплообменник (бойлер), где он передает тепло воде, которая используется в системе отопления и горячего водоснабжения домов.
Как работает система:
Нагрев на ТЭЦ: Тепловая электроцентраль нагревает теплоноситель (воду или пар), который затем циркулирует по магистральным сетям.
Подача в бойлер: Этот горячий теплоноситель поступает в теплообменник, расположенный на бойлерной, или непосредственно в местную тепловую систему.
Нагрев воды: Внутри теплообменника теплоноситель от ТЭЦ отдает свое тепло воде, находящейся в бойлере.
Распределение по домам: Нагретая вода из бойлера подается в систему отопления и горячего водоснабжения домов.
Обратный путь теплоносителя: Охлажденный теплоноситель возвращается обратно на ТЭЦ для повторного нагрева.
Ключевое отличие от бытового бойлера: В отличие от бытовых бойлеров, которые нагревают воду с помощью встроенного ТЭНа или газовой горелки, бойлер в тепловых сетях является теплообменником. Он не имеет прямого источника нагрева, а использует теплоноситель, который поступает с ТЭЦ.
09:21:06 13-09-2025
Гость (23:30:40 12-09-2025) Для всех, чтобы расставить точки над"i"И особенно для " ... бред сивого мерина. бойлер в системе горячего водоснабжения, отопление - напрямую от ТЭЦ.
09:28:20 13-09-2025
Гость (23:30:40 12-09-2025) Для всех, чтобы расставить точки над"i"И особенно для " ... Человек, не знающий как пишется слово "бойлер", рассказывает нам как устроена система отопления. это пять! Бугага!
14:44:39 13-09-2025
Гость (09:28:20 13-09-2025) Человек, не знающий как пишется слово "бойлер", рассказывает... Иди на повышение квалификации " проффи". Пояснение, не мной написано, но спасибо. Откройте источники и почитайте.
И лично вам я ничего не рассказываю. Просто непонятно отчего вы так возбудились, если тема вас не касается. "Адвокат" дьяво...ой т.е.СГК не иначе))
А вот люди пусть знают.Ученье свет, хотя тьма выгоднее для подобных вам.
Это настолько смешно, что вы очевидные вещи оспариваете.НО люди умееют читать и справятся без вас уверяю.
11:29:11 14-09-2025
Гость (14:44:39 13-09-2025) Иди на повышение квалификации " проффи". Пояснение, не мной ... Врать не хорошо! Первый коммент и разъяснения написаны одним и тем же грамотеем. Аватарка то одна!
16:04:26 14-09-2025
Гость (11:29:11 14-09-2025) Врать не хорошо! Первый коммент и разъяснения написаны одним... 1.Грамотей спецально для вас " нехорошо" пишется слитно))
2. Пояснение взято из источников- это легко проверить) Кто ищет- то найдет.
3. Вы так возбудились от этой темы и пыжитесь здесь, не приводя ни одного аргумента. А правда таким как вы колит глаза, т.к. признать, что вы ошибались для вас смерти подобно.Вы даже понимая все будете доказывать обратное.
4. Судить о том, кто что написал здесь по аватаркам это вообще что- то с чем- то.)))
Пусть вам Амик разъяснит каким образом эти аватарки появляются))
Или вы просто тролль или же...ну вы поняли.)) Достаточно просто посмотреть мои сообщения( их гораздо больше, чем два)и сравнить с аватарками- они разные!
А вот ваш стиль изложения везде один- это очевидно;)
5.Тролль ли вы, просто неумный человек или же работник СГК мне все равно.Потому как вести с вами дальнейшие разговоры бесперспективно)) " Правда всегда одна."
14:53:10 15-09-2025
Ого, как оказывается эта тема кого- то задела заживое!) Такую накрутку лайков и антилайков всего несколько раз наблюдаю за всю историю и темы помню .Отрадно! Лучшего доказательства в моей правоте и не требуется)) Не забудьте здесь еще накрутку сделать минусовую...а то
есостыковочка выйдет))
Вопрос, конечно, к Амику как такое допускается на столь уважаемом ресурсе.