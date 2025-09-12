В СГК проверили, сколько многоквартирных домов Барнаула готово к отопительному сезону

2277 объектов уже получили положительное заключение

12 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Многоквартирный дом Барнаула / Фото: пресс-служба СГК

Профильная служба измерений, наладки и испытаний (СИНИ) теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) ежегодно входит в комиссию по оценке технического состояния многоквартирных домов Барнаула. На основании проверки выдает акт о готовности объекта к отопительному сезону.

По данным на начало сентября, положительное заключение получили 2277 многоквартирных домов из 2896, включенных в список для обследования.

Что нужно для акта без замечаний

Чтобы получить акт без предписаний, управляющим организациям необходимо выполнить ряд работ. В их числе – промывка и опрессовка внутридомовых систем, утепление трубопроводов в подвалах, замена ветхих участков и арматуры, установка расчетных сужающих устройств, проверка наличия манометров и термометров, герметизация вводов тепловых сетей.

Барнаульская ТЭЦ-3 / Фото: пресс-служба СГК

Специалисты напоминают: при составлении планов по летним работам стоит учитывать рекомендации, которые ранее мог дать инспектор СИНИ. Часто они связаны с жалобами жителей на холод в квартирах. Например, предписывали восстановить проектную схему отопления там, где металлические трубы заменили на пластиковые меньшего диаметра. Такие ситуации фиксируют нередко – именно сочетание стальных и полипропиленовых элементов может привести к снижению качества теплоснабжения.

Основные замечания и итоги

В прошлом году технически неготовыми по итогам рейдов оказались 517 домов. Основные проблемы повторяются и сегодня – отсутствие промывки и опрессовки, неутепленные трубопроводы, изношенные коммуникации.

При этом инспекторы СГК отмечают, что в Барнауле есть хорошо подготовленные дома с разными формами управления – будь то управляющие компании, ТСЖ или ТСН. Однако именно у домов, где услуги оказывают УК, больше всего положительных заключений.

Вид с воздуха на Барнаул / Фото: пресс-служба СГК

Проверка домов продлится до середины сентября. Те, кто успешно ее пройдут, смогут заполнить оценочные листы и направить их в городскую комиссию для оформления паспортов готовности к отопительному сезону.