В школах предложили ввести обязательную психологическую диагностику учеников
Выявленную агрессивность можно перенаправить через спорт или творчество
16 апреля 2026, 09:47, ИА Амител
В российских школах необходимо ввести обязательную психолого-педагогическую диагностику для выявления интересов, способностей и дефицитов детей. Такое мнение ТАСС высказала член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.
По ее словам, тестирование позволит учителям вовремя замечать трудности учеников, предвосхищать проблемы и выстраивать индивидуальный маршрут развития. Сейчас любая диагностика требует письменного согласия родителей, и школы часто не могут провести даже простейший профориентационный тест.
Павлова предлагает сделать диагностику обязательной и не требующей отдельного согласования. Результаты, по ее мнению, одинаково необходимы и школе, и родителям.
«Диагностика показывает, что ребенку интересно, что у него получается лучше всего. На ее основании школа строит индивидуальный маршрут для каждого ученика: один идет в инженерный класс, другой — в гуманитарный, третий — в проектную деятельность», — пояснила Павлова.
Она добавила, что даже выявленная агрессивность — не приговор, а сигнал. Ее можно перенаправить через спорт, творчество, коллективный труд или обучение саморегуляции.
10:39:26 16-04-2026
Что первично в условиях "дефицитов детей" ( Ольга Павлова) - семья или школа?
12:02:17 16-04-2026
Вопрос (10:39:26 16-04-2026) Что первично в условиях "дефицитов детей" ( Ольга Павлова) -...
По последним тенденциям - государство и церковь
12:42:28 16-04-2026
А чем занимается штатный школьный психолог? Отчётами?
17:39:04 17-04-2026
Самая массовая профессия - оПщественники. И все предлагают и предлагают. И им это не надоедает)