В школах предложили ввести обязательную психологическую диагностику учеников

Выявленную агрессивность можно перенаправить через спорт или творчество

16 апреля 2026, 09:47, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В российских школах необходимо ввести обязательную психолого-педагогическую диагностику для выявления интересов, способностей и дефицитов детей. Такое мнение ТАСС высказала член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

По ее словам, тестирование позволит учителям вовремя замечать трудности учеников, предвосхищать проблемы и выстраивать индивидуальный маршрут развития. Сейчас любая диагностика требует письменного согласия родителей, и школы часто не могут провести даже простейший профориентационный тест.

Павлова предлагает сделать диагностику обязательной и не требующей отдельного согласования. Результаты, по ее мнению, одинаково необходимы и школе, и родителям.

«Диагностика показывает, что ребенку интересно, что у него получается лучше всего. На ее основании школа строит индивидуальный маршрут для каждого ученика: один идет в инженерный класс, другой — в гуманитарный, третий — в проектную деятельность», — пояснила Павлова.

Она добавила, что даже выявленная агрессивность — не приговор, а сигнал. Ее можно перенаправить через спорт, творчество, коллективный труд или обучение саморегуляции.