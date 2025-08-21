В Сибири возводят более 750 жилых объектов при поддержке Сбера

За первое полугодие в эксплуатацию введено более полумиллиона квадратных метров жилплощади

21 августа 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJPY11i

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сибири при поддержке Сбера сегодня возводят более 750 жилых комплексов общей площадью свыше 4,2 млн кв. метров. С начала 2025 года объем строительных работ в регионе увеличился на 300 тыс. кв. метров. Только за первые шесть месяцев этого года в сотрудничестве с банком застройщики завершили строительство более полумиллиона квадратных метров жилья.

Лидером на рынке жилой недвижимости в Сибири по-прежнему остается Новосибирская область, на долю которой приходится почти половина всех строящихся объектов. Около трети объема составляют проекты, реализуемые в Красноярском и Алтайском краях.

Помимо жилых комплексов, Сбер также инвестирует в ключевые проекты по развитию туристической и рекреационной инфраструктуры. В числе таких – строительство всесезонного курорта "Манжерок" в Горном Алтае.

«Сбер был и остается системообразующим банком для рынка недвижимости Сибири. Мы благодарим наших партнеров за доверие и рады вместе с ними помогать городам в наших регионах преображаться, а самим сибирякам – улучшать свои жилищные условия», – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

