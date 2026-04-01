Суд Москвы прекратил дело о банкротстве больной раком блогера Лерчек

01 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: скриншот с YouTube

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, которую знают как Лерчек. Оно было инициировано налоговой инспекцией — об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Прекратить производство», — говорится в документе.

Согласно данным сервиса "БИР‑Аналитик", на момент подачи заявления ФНС задолженность Лерчек составляла около 173 миллионов рублей. В середине марта представитель блогера Максим Курносов предоставил суду подтверждение перевода 176 миллионов рублей на налоговый счет.

В ходе заседания судья отметила, что средства поступили от некоего физического лица, однако Курносов не раскрыл его личность. В связи с этим слушания перенесли. Помимо юридических сложностей, в жизни Чекалиной произошли важные личные события.

В конце февраля она родила четвертого ребенка, а спустя несколько дней была госпитализирована в онкологическую реанимацию. В настоящее время блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

В середине марта суд также приостановил производство по другому делу в отношении Чекалиной — о выводе средств в особо крупном размере — и отменил домашний арест.

Следствие считает, что в период с сентября 2021‑го по февраль 2022 года Валерия Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом, партнером Романом Вишняком и другими соучастниками продавала фитнес‑марафоны, а затем перевела свыше 251,5 миллиона рублей в ОАЭ, предоставив банку документы с недостоверными сведениями.