В Томске прошел корпоративный слет молодых специалистов группы компаний "Росводоканал"

03 декабря 2025

Слет молодых специалистов / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Томске прошел ежегодный корпоративный слет для молодых специалистов группы компаний "Росводоканал". В этом году мероприятие, получившее название "#вресурсе", объединило более 40 инициативных сотрудников водоканалов, работающих в различных регионах России – от Архангельска до Сахалина.

"Росводоканал Барнаул" на слете представляли три сотрудника: менеджер по внутренним коммуникациям Дарья Черных, энергетик энергомеханической службы Василий Горин и водитель автотранспортного цеха Роман Стребков. Они работали над проектами, направленными на трансформацию молодежного движения и дальнейшего развития компании, а также приняли участие в бизнес-игре "Мой проект будущего".

Слет молодых специалистов / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Одним из ключевых событий стала мотивационная сессия "Психология успеха", которую провела директор по персоналу УК "Росводоканал" Юлия Рокотянская. Также прошла форсайт-сессия "РВК-2030 и роль молодежного движения в успехе компании", организованная заместителем проректора Томского государственного университета Ильей Мясниковым.

Два дня слета были насыщенными и продуктивными, отметила Дарья Черных.

«Мне очень понравился тренинг по публичным коммуникациям. Необычайно мотивирующим было и выступление известного томского путешественника Евгения Ковалевского о кругосветном плавании. Такой пример вдохновляет. И в целом, я уверена, проектные идеи, которые родились на слете в атмосфере сотрудничества, творчества и обмена опытом, обязательно дадут новый импульс молодежному движению "Росводоканала"», – поделилась менеджер.Корпоративный слет молодых специалистов ГК "Росводоканал" проводят ежегодно, он направлен на поддержку перспективных проектов и инициатив, которые способствуют личному профессиональному росту участников и развитию компаний группы.

