В возрасте 84 лет ушел из жизни композитор Левон Оганезов

Похоронят артиста на кладбище Кенсико

15 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Композитор Левон Оганезов / Фото: соцсети

На 85-м году жизни скончался советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. О его смерти сообщили на официальной странице музыканта в социальных сетях.

В публикации отмечается, что Левон Саркисович ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Последние годы он проживал в Нью-Йорке. В 2021 году артист тяжело перенес коронавирус, после чего его состояние заметно ухудшилось. 25 декабря ему исполнилось бы 85 лет.

Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке. Как сообщили родные музыканта, похоронят артиста на кладбище Кенсико.

«Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искрометным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом», – говорится в прощальном слове.

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года. Он получил известность не только как композитор и пианист, но и как актер и телеведущий. Широкому зрителю он запомнился по программам "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля" и "Жизнь прекрасна", где выступал в роли соведущего. В кино он снимался в фильмах "Певучая Россия", "След дождя", "Продается дача", "Бульварное кольцо" и других картинах.

На протяжении многих лет Оганезов сотрудничал с ведущими артистами советской и российской эстрады, среди которых Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина. Его вклад в музыкальное и телевизионное искусство оставил заметный след в отечественной культуре.