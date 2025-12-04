В Якутии сельский глава умер на глазах у всех во время игры в волейбол

Прибывшие медики лишь констатировали смерть

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трагический инцидент произошел в якутском селе Черкех: глава поселения скончался прямо во время игры в волейбол на глазах у односельчан. Информацию о кончине Андрея Семенова, 57-летнего руководителя администрации Таттинского района, распространили в социальных сетях, передает РИА Новости. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств произошедшего. В пресс-службе регионального управления СК сообщили РИА Новости, что смерть главы села не имеет криминальной подоплеки.

В ведомстве подтвердили факт проведения проверки для выяснения причин и деталей случившегося.