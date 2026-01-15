В Японии мужчину арестовали за нарушение 137-летнего закона о дуэлях

Закон, криминализирующий дуэли, был принят в 1889 году в период правления императора Муцухито

В Японии арестовали безработного жителя Токио за участие в дуэли, завершившейся гибелью человека, что было квалифицировано как нарушение закона о запрете поединков, действующего с 1889 года. О произошедшем сообщает издание Japan Today.

Драка между 26-летним Фугэцу Асари и 30-летним Наоей Масудой произошла 23 сентября. В результате конфликта Масуда получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь почти три недели, однако спасти мужчину не удалось. Асари был задержан в четверг, 8 января.

После ареста Асари предъявили обвинения не только в причинении смерти Масуды, но и в нарушении 137-летнего закона о запрете дуэлей. По данным следствия, Асари, предположительно связанный с одним из кланов якудза, признал, что конфликт начался из-за незначительного повода. После ссоры мужчины по взаимному согласию решили выяснить отношения в рукопашной. В ходе драки Асари бросил соперника на асфальт, в результате чего тот получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Согласно уголовному законодательству Японии, драка двух человек по обоюдному согласию, повлекшая травмы, квалифицируется не как нападение, а как дуэль. Асари полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Информация о возможной мере наказания на данный момент не раскрывается.

