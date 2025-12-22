Валентина Матвиенко призвала сенаторов брать пример с Алтайского края
В Совфеде одобрили инициативы региона по настройке системы госплатежей и штрафов
22 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
Совет Федерации 19 декабря поддержал два закона, которые внесли сенатор РФ, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Наталья Кувшинова и Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС). Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и о корректировках федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Работа направлена на то, чтобы упорядочить администрирование доходов региональных бюджетов, сделать учет поступлений понятнее и точнее.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила совместную работу органов власти Алтайского края и Натальи Кувшиновой как удачный пример продвижения законодательных инициатив.
«Я бы попросила других сенаторов всегда подключаться к законодательным инициативам региональных органов власти», – сказала Валентина Матвиенко.
Наталья Кувшинова пояснила, что обе инициативы подготовили по поручению губернатора Виктора Томенко. В работу включились управление юстиции и управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края. По словам сенатора, потребность в изменениях появилась после анализа практики и понимания, что действующие нормы требуют доработки.
«Год назад мы вместе с АКЗС внесли законопроекты на рассмотрение в Госдуму, провели работу по их согласованию с федеральными органами власти и добились принятия. 19 декабря в ходе пленарного заседания Совета Федерации я представила коллегам оба закона. Они были одобрены единогласно», – сообщила Наталья Кувшинова.
Как уточнили инициаторы, предложения Алтайского края нацелены на более точный учет при администрировании доходов региональных бюджетов. Власти ожидают, что изменения помогут увеличить доходную базу и обеспечат прозрачность платежей. Авторы также связывают инициативы с поручением президента России, который поставил задачу повысить эффективность управления доходами регионов.
Кроме того, более четкое формирование электронных данных в системе государственных платежей позволит гражданам своевременно оплачивать штрафы и не попадать под санкции за неуплату.
16:17:26 22-12-2025
По всем показателям отсталый регион. Роста зарплат нет, ЖКХ растет передовыми темпами. Медицина недоступна, на платную нет средств. Мы такие , впереди всех да, только сзади .
21:04:38 22-12-2025
Гость (16:17:26 22-12-2025) По всем показателям отсталый регион. Роста зарплат нет, ЖКХ ... Вы оцениваете регион по "всем показателям" или по своим доходам? Зачастую это просто полярные вещи... ))
01:30:56 23-12-2025
Грязный чинуша (21:04:38 22-12-2025) Вы оцениваете регион по "всем показателям" или по своим дохо... Так доходы большинства населения края и есть основной показатель.
10:32:53 23-12-2025
Грязный чинуша (21:04:38 22-12-2025) Вы оцениваете регион по "всем показателям" или по своим дохо...
Рейтинг регионов для тебя шутка какая-то? хд
10:54:17 23-12-2025
Это то-же самое, что посоветовать ученику в школе, брать пример с двоечника.