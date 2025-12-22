Валентина Матвиенко призвала сенаторов брать пример с Алтайского края

В Совфеде одобрили инициативы региона по настройке системы гос­платежей и штрафов

22 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Наталья Кувшинова / Фото: Совет Федерации

Совет Федерации 19 декабря поддержал два закона, которые внесли сенатор РФ, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Наталья Кувшинова и Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС). Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и о корректировках федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Работа направлена на то, чтобы упорядочить администрирование доходов региональных бюджетов, сделать учет поступлений понятнее и точнее.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила совместную работу органов власти Алтайского края и Натальи Кувшиновой как удачный пример продвижения законодательных инициатив.

«Я бы попросила других сенаторов всегда подключаться к законодательным инициативам региональных органов власти», – сказала Валентина Матвиенко.

Наталья Кувшинова пояснила, что обе инициативы подготовили по поручению губернатора Виктора Томенко. В работу включились управление юстиции и управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края. По словам сенатора, потребность в изменениях появилась после анализа практики и понимания, что действующие нормы требуют доработки.

«Год назад мы вместе с АКЗС внесли законопроекты на рассмотрение в Госдуму, провели работу по их согласованию с федеральными органами власти и добились принятия. 19 декабря в ходе пленарного заседания Совета Федерации я представила коллегам оба закона. Они были одобрены единогласно», – сообщила Наталья Кувшинова.

Как уточнили инициаторы, предложения Алтайского края нацелены на более точный учет при администрировании доходов региональных бюджетов. Власти ожидают, что изменения помогут увеличить доходную базу и обеспечат прозрачность платежей. Авторы также связывают инициативы с поручением президента России, который поставил задачу повысить эффективность управления доходами регионов.

Кроме того, более четкое формирование электронных данных в системе государственных платежей позволит гражданам своевременно оплачивать штрафы и не попадать под санкции за неуплату.