"Ставили подножки". В Сибири родители подростка судятся со школой из-за многолетней травли

Подростка обзывали, пинали и ставили подножки, а педагоги, по словам семьи, не помогали, а предлагали перевести ребенка в другой класс

28 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

Грустный подросток в школе / Фото: freepik.com

В Новосибирске семья восьмиклассника подала в суд на школу. Родители утверждают, что их сына травили с первого класса, а учителя не предпринимали никаких мер, сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказала мама мальчика Анастасия*, Ваня* начал жаловаться на травлю с первого класса.

«У сына из-за этой ситуации раз в полгода был нервный срыв. Он плакал, говорил, что с ним никто не хочет общаться, ему постоянно ставят подножки, обижают, обзывают. Мы встречались с родителями, разговаривали, и на некоторое время травля прекращалась», — поделилась Анастасия.

В пятом классе издевательства продолжились. Ваня жаловался, что его школьные принадлежности скидывают со стола, случались драки. Родители обратились к классному руководителю, но поддержки не получили.

«Вместо помощи и поддержки мы получили только формальное отношение к ребенку, а после нашего обращения к директору она стала предвзято относиться к ребенку и комментировать каждый его шаг и взгляд в сообщениях к матери», — говорит женщина.

Ваня сам попросил перевести его в другой класс, но в шестом классе его обидчиков перевели туда же. Спустя полгода у мальчика начались боли в животе и тошнота. Обследования не выявили проблем со здоровьем.

«Тогда я напрямую спросила у сына: "Рассказывай, что случилось". Вскоре Ваня признался, что травля в школе не закончилась. Оказалось, что тех, кто его травит, уже не двое, а шестеро. Ваню каждый урок обзывали, пинали, ставили подножки», — рассказывает Анастасия.

В седьмом классе ситуация не изменилась. На собрании с учителями Ваня рассказал о происходящем.

«Учителя выслушали его и сказали: "Может, дети так играют? Что в этом такого?" Единственный вариант, который нам предложила школа — перевести ребенка снова в другой класс. Школа для него стала ассоциироваться с унижением и болью, и психика стала защищаться», — говорит мама мальчика.

Позже администрация предложила перевести Вани на очно-заочное обучение. Однако после попытки вернуться к учебе у мальчика случился приступ головной боли. Его забрали в больницу с диагнозом "переутомление".

Сейчас Ваня находится на домашнем обучении. Семья подала иск к школе о возмещении морального и материального вреда.

«Школа обязана обеспечить безопасность ученикам, в том числе и психологическую», — уверена сибирячка.

Комментарий юриста

Юрист семьи Наталья Высоцкая рассказала о состоянии подростка и судебных перспективах.

«Размер компенсации будет установлен судом в зависимости и по совокупности установления всех фактических обстоятельств дела и результатам судебных экспертиз. Конечно, на сегодняшний день семья уже несет расходы на восстановление здоровья ребенка, так как не всегда можно быстро получить необходимую помощь», — пояснила она.

*Имена изменены

Гость

16:49:17 28-04-2026

Садистов беспощадно искоренять нужно. Используйте успешный опыт других стран.

Гость

17:16:49 28-04-2026

Всегда интересовался, почему в коллективе выбирают одну "белую ворону" и начинают клевать. Вроде бы ничем от других не отличается. А вот надо же, выделяют именно этого и терроризируют. Наблюдал это и в армии и в школе. И что делать в этой ситуации? Ведь и в другом коллективе с этим человеком все будет точно так же.

Гость

17:33:18 28-04-2026

Гость (17:16:49 28-04-2026) Всегда интересовался, почему в коллективе выбирают одну "бел... клюют садисты от безнаказанности.

Гость

20:25:52 28-04-2026

Гость (17:33:18 28-04-2026) клюют садисты от безнаказанности....
клюют гнилых. проверено сотни раз!

Гость

08:21:06 29-04-2026

Гость (20:25:52 28-04-2026) клюют гнилых. проверено сотни раз!... Гнилых говорите? Вот только в моей школе и вузе тн клевальщики после кончили весьма плохо, передоз, судимости за насилие и тд. И смысл их держать в школе и вузе, если они лишь кровь сворачивают учащимся?

Гость

10:25:11 29-04-2026

Гость (20:25:52 28-04-2026) клюют гнилых. проверено сотни раз!... у вас ошибочка.клюют гнилыЕ.

гость

21:20:43 28-04-2026

Гость (17:16:49 28-04-2026) Всегда интересовался, почему в коллективе выбирают одну "бел... Ну как почему? так воспитан, раз промолчал, два не ответил на пинок ударом, все же постепенно начинается и в школе и в армии. Вот формула 17 лет жим лежа 110, Рост 185 вес 87, 10 класс на отлично, никто не лезет, ну кроме девушек))

Гость

08:33:32 29-04-2026

гость (21:20:43 28-04-2026) Ну как почему? так воспитан, раз промолчал, два не ответил ...
Ох уж эти фантазии...

Гость

17:24:59 28-04-2026

Судиться, видимо, проще, чем своего тюху мужчиной воспитывать.. Институтам и универам приготовиться, если поступит)

Гость

21:57:09 28-04-2026

Отдали бы на смешку сына,а не на балет как обычно

Юрий

11:37:04 29-04-2026

Гость (21:57:09 28-04-2026) Отдали бы на смешку сына,а не на балет как обычно... все людт разные и по физическим параметрам и по характеру. Есть и тихони и физ слабые от рождения .т.п. Но мы же люди, не правильно забивать слабого. Может он как человек в сто раз лучше тех кто травит. И не факт что это "гнилой" человек. Не факт. Школа должна учить дружбе , слабому нужно помочь, а не гнобить. Просто тупым так легче - не самому приподнять, а принизить другого и уже на его фоне как бы выше выглядеть. Дети жестоки - но для этого и есть школа и учителя.

Гость

22:26:11 28-04-2026

Сдачи нужно давать просто. Я с одним 10 лет учился и 10 лет дрался. Началось все еще в первом классе. Закончилось в выпускном классе. Все не могут травить одного просто так. Значит неадвекватное поведение если абсолютно все против одного. Меня тоже не все любили. Но два три друга в классе было.

гость

23:43:23 28-04-2026

Тут только одно, кто-то из более взрослых должен нащёлкать шестерым тварёнышам и всё. Проверено опытом. Ведь это они издеваются, остальные просто молчат. Они кучей смелые, а по одному трусливые тварёныши. Они сроду не тронут того, про которого знают, что его защитят, а могут и отомстить.

Гость

09:51:28 29-04-2026

гость (23:43:23 28-04-2026) Тут только одно, кто-то из более взрослых должен нащёлкать ... Там есть всегда заводила которого нужно щелкнуть и примкнувшие шакалы которые делают это с мыслью "Хорошо что не меня". Те сами разбегутся

железная баба

11:54:22 29-04-2026

Психология приматов - обязательно надо кого-то гнобить, чтобы построить иерархию. Когда ослабевает контроль взрослых ,дети скатываются в обезьянье состояние. Гнобят не все, большинство молчит, надеясь, что их не тронут. Выросшие гнобильшики - это обочечники, нарушители правил, те кто выкидывает мусор где придется, курит в толпе, находу и тому подобное хамье.

