"Ставили подножки". В Сибири родители подростка судятся со школой из-за многолетней травли

Подростка обзывали, пинали и ставили подножки, а педагоги, по словам семьи, не помогали, а предлагали перевести ребенка в другой класс

28 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

В Новосибирске семья восьмиклассника подала в суд на школу. Родители утверждают, что их сына травили с первого класса, а учителя не предпринимали никаких мер, сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказала мама мальчика Анастасия*, Ваня* начал жаловаться на травлю с первого класса.

«У сына из-за этой ситуации раз в полгода был нервный срыв. Он плакал, говорил, что с ним никто не хочет общаться, ему постоянно ставят подножки, обижают, обзывают. Мы встречались с родителями, разговаривали, и на некоторое время травля прекращалась», — поделилась Анастасия.

В пятом классе издевательства продолжились. Ваня жаловался, что его школьные принадлежности скидывают со стола, случались драки. Родители обратились к классному руководителю, но поддержки не получили.

«Вместо помощи и поддержки мы получили только формальное отношение к ребенку, а после нашего обращения к директору она стала предвзято относиться к ребенку и комментировать каждый его шаг и взгляд в сообщениях к матери», — говорит женщина.

Ваня сам попросил перевести его в другой класс, но в шестом классе его обидчиков перевели туда же. Спустя полгода у мальчика начались боли в животе и тошнота. Обследования не выявили проблем со здоровьем.

«Тогда я напрямую спросила у сына: "Рассказывай, что случилось". Вскоре Ваня признался, что травля в школе не закончилась. Оказалось, что тех, кто его травит, уже не двое, а шестеро. Ваню каждый урок обзывали, пинали, ставили подножки», — рассказывает Анастасия.

В седьмом классе ситуация не изменилась. На собрании с учителями Ваня рассказал о происходящем.

«Учителя выслушали его и сказали: "Может, дети так играют? Что в этом такого?" Единственный вариант, который нам предложила школа — перевести ребенка снова в другой класс. Школа для него стала ассоциироваться с унижением и болью, и психика стала защищаться», — говорит мама мальчика.

Позже администрация предложила перевести Вани на очно-заочное обучение. Однако после попытки вернуться к учебе у мальчика случился приступ головной боли. Его забрали в больницу с диагнозом "переутомление".

Сейчас Ваня находится на домашнем обучении. Семья подала иск к школе о возмещении морального и материального вреда.

«Школа обязана обеспечить безопасность ученикам, в том числе и психологическую», — уверена сибирячка.

Комментарий юриста

Юрист семьи Наталья Высоцкая рассказала о состоянии подростка и судебных перспективах.

«Размер компенсации будет установлен судом в зависимости и по совокупности установления всех фактических обстоятельств дела и результатам судебных экспертиз. Конечно, на сегодняшний день семья уже несет расходы на восстановление здоровья ребенка, так как не всегда можно быстро получить необходимую помощь», — пояснила она.

*Имена изменены