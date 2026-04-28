"Ставили подножки". В Сибири родители подростка судятся со школой из-за многолетней травли
Подростка обзывали, пинали и ставили подножки, а педагоги, по словам семьи, не помогали, а предлагали перевести ребенка в другой класс
28 апреля 2026, 16:45, ИА Амител
В Новосибирске семья восьмиклассника подала в суд на школу. Родители утверждают, что их сына травили с первого класса, а учителя не предпринимали никаких мер, сообщает "КП-Новосибирск".
Как рассказала мама мальчика Анастасия*, Ваня* начал жаловаться на травлю с первого класса.
«У сына из-за этой ситуации раз в полгода был нервный срыв. Он плакал, говорил, что с ним никто не хочет общаться, ему постоянно ставят подножки, обижают, обзывают. Мы встречались с родителями, разговаривали, и на некоторое время травля прекращалась», — поделилась Анастасия.
В пятом классе издевательства продолжились. Ваня жаловался, что его школьные принадлежности скидывают со стола, случались драки. Родители обратились к классному руководителю, но поддержки не получили.
«Вместо помощи и поддержки мы получили только формальное отношение к ребенку, а после нашего обращения к директору она стала предвзято относиться к ребенку и комментировать каждый его шаг и взгляд в сообщениях к матери», — говорит женщина.
Ваня сам попросил перевести его в другой класс, но в шестом классе его обидчиков перевели туда же. Спустя полгода у мальчика начались боли в животе и тошнота. Обследования не выявили проблем со здоровьем.
«Тогда я напрямую спросила у сына: "Рассказывай, что случилось". Вскоре Ваня признался, что травля в школе не закончилась. Оказалось, что тех, кто его травит, уже не двое, а шестеро. Ваню каждый урок обзывали, пинали, ставили подножки», — рассказывает Анастасия.
В седьмом классе ситуация не изменилась. На собрании с учителями Ваня рассказал о происходящем.
«Учителя выслушали его и сказали: "Может, дети так играют? Что в этом такого?" Единственный вариант, который нам предложила школа — перевести ребенка снова в другой класс. Школа для него стала ассоциироваться с унижением и болью, и психика стала защищаться», — говорит мама мальчика.
Позже администрация предложила перевести Вани на очно-заочное обучение. Однако после попытки вернуться к учебе у мальчика случился приступ головной боли. Его забрали в больницу с диагнозом "переутомление".
Сейчас Ваня находится на домашнем обучении. Семья подала иск к школе о возмещении морального и материального вреда.
«Школа обязана обеспечить безопасность ученикам, в том числе и психологическую», — уверена сибирячка.
Комментарий юриста
Юрист семьи Наталья Высоцкая рассказала о состоянии подростка и судебных перспективах.
«Размер компенсации будет установлен судом в зависимости и по совокупности установления всех фактических обстоятельств дела и результатам судебных экспертиз. Конечно, на сегодняшний день семья уже несет расходы на восстановление здоровья ребенка, так как не всегда можно быстро получить необходимую помощь», — пояснила она.
*Имена изменены
16:49:17 28-04-2026
Садистов беспощадно искоренять нужно. Используйте успешный опыт других стран.
17:16:49 28-04-2026
Всегда интересовался, почему в коллективе выбирают одну "белую ворону" и начинают клевать. Вроде бы ничем от других не отличается. А вот надо же, выделяют именно этого и терроризируют. Наблюдал это и в армии и в школе. И что делать в этой ситуации? Ведь и в другом коллективе с этим человеком все будет точно так же.
17:33:18 28-04-2026
Гость (17:16:49 28-04-2026) Всегда интересовался, почему в коллективе выбирают одну "бел... клюют садисты от безнаказанности.
20:25:52 28-04-2026
Гость (17:33:18 28-04-2026) клюют садисты от безнаказанности....
клюют гнилых. проверено сотни раз!
08:21:06 29-04-2026
Гость (20:25:52 28-04-2026) клюют гнилых. проверено сотни раз!... Гнилых говорите? Вот только в моей школе и вузе тн клевальщики после кончили весьма плохо, передоз, судимости за насилие и тд. И смысл их держать в школе и вузе, если они лишь кровь сворачивают учащимся?
10:25:11 29-04-2026
Гость (20:25:52 28-04-2026) клюют гнилых. проверено сотни раз!... у вас ошибочка.клюют гнилыЕ.
21:20:43 28-04-2026
Гость (17:16:49 28-04-2026) Всегда интересовался, почему в коллективе выбирают одну "бел... Ну как почему? так воспитан, раз промолчал, два не ответил на пинок ударом, все же постепенно начинается и в школе и в армии. Вот формула 17 лет жим лежа 110, Рост 185 вес 87, 10 класс на отлично, никто не лезет, ну кроме девушек))
08:33:32 29-04-2026
гость (21:20:43 28-04-2026) Ну как почему? так воспитан, раз промолчал, два не ответил ...
Ох уж эти фантазии...
17:24:59 28-04-2026
Судиться, видимо, проще, чем своего тюху мужчиной воспитывать.. Институтам и универам приготовиться, если поступит)
21:57:09 28-04-2026
Отдали бы на смешку сына,а не на балет как обычно
11:37:04 29-04-2026
Гость (21:57:09 28-04-2026) Отдали бы на смешку сына,а не на балет как обычно... все людт разные и по физическим параметрам и по характеру. Есть и тихони и физ слабые от рождения .т.п. Но мы же люди, не правильно забивать слабого. Может он как человек в сто раз лучше тех кто травит. И не факт что это "гнилой" человек. Не факт. Школа должна учить дружбе , слабому нужно помочь, а не гнобить. Просто тупым так легче - не самому приподнять, а принизить другого и уже на его фоне как бы выше выглядеть. Дети жестоки - но для этого и есть школа и учителя.
22:26:11 28-04-2026
Сдачи нужно давать просто. Я с одним 10 лет учился и 10 лет дрался. Началось все еще в первом классе. Закончилось в выпускном классе. Все не могут травить одного просто так. Значит неадвекватное поведение если абсолютно все против одного. Меня тоже не все любили. Но два три друга в классе было.
23:43:23 28-04-2026
Тут только одно, кто-то из более взрослых должен нащёлкать шестерым тварёнышам и всё. Проверено опытом. Ведь это они издеваются, остальные просто молчат. Они кучей смелые, а по одному трусливые тварёныши. Они сроду не тронут того, про которого знают, что его защитят, а могут и отомстить.
09:51:28 29-04-2026
гость (23:43:23 28-04-2026) Тут только одно, кто-то из более взрослых должен нащёлкать ... Там есть всегда заводила которого нужно щелкнуть и примкнувшие шакалы которые делают это с мыслью "Хорошо что не меня". Те сами разбегутся
11:54:22 29-04-2026
Психология приматов - обязательно надо кого-то гнобить, чтобы построить иерархию. Когда ослабевает контроль взрослых ,дети скатываются в обезьянье состояние. Гнобят не все, большинство молчит, надеясь, что их не тронут. Выросшие гнобильшики - это обочечники, нарушители правил, те кто выкидывает мусор где придется, курит в толпе, находу и тому подобное хамье.