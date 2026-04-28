Барнаульский завод увеличил выработку более чем на 40% благодаря бережливым технологиям

Предприятие подвело итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда"

28 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Информирование по итогам участия в федпроекте / Фото: КАУ АЦКР

В барнаульской компании "Агро-Индустрия" подвели итоги шести месяцев участия в федеральном проекте "Производительность труда", который реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В качестве пилотного направления выбрали выпуск пластиковой тары — одного из ключевых и трудоемких процессов, от которого зависит значительная часть выручки.

Результаты и изменения

Во время анализа производственной цепочки специалисты выявили несколько проблем, которые сдерживали рост эффективности. Среди них — сбои во внутренней логистике, слабая координация между подразделениями, простои оборудования и отсутствие четкой системы хранения сырья и готовой продукции.

Чтобы изменить ситуацию, на предприятии внедрили инструменты бережливого производства. Команда провела анализ спроса и складских остатков, разработала систему контроля запасов, ввела регламенты передачи смен и оптимизировала распределение операторов. Также сотрудники прошли обучение, в том числе на платформе производительность.рф.

Совместная работа специалистов предприятия и экспертов Регионального центра компетенций дала ощутимый результат. В результате время производственного цикла сократилось на 45,5%, объем незавершенного производства — на 25,3%, а выработка выросла на 41,8%.

«Мы внедрили бережливое производство на новой площадке, обучив сотрудников за шесть месяцев. Это позволило сократить циклы, снизить брак и оптимизировать персонал. Результат впечатляет: брак крышек уменьшился в восемь раз. Теперь планируем масштабировать проекты на две основные площадки — нити и мешка. Ключевое условие устойчивости — стандартизация улучшений, но стандарты не вечны, их нужно регулярно обновлять», — сказал генеральный директор ООО ПК "Агро-Индустрия" Алексей Кочетыгов.По его словам, при принятии решений о вложениях в оборудование и роботизацию компания ориентируется как на экономическую отдачу, так и на влияние на производственные процессы. Он добавил, что сотрудники активно выдвигают идеи по улучшению, а обучение способствует их развитию и повышению квалификации.

Опыт региона

Похожие результаты показывают и другие предприятия Алтайского края. Например, барнаульский "Завод "Энерготех", который выпускает деревообрабатывающее оборудование, увеличили выработку на 19%, почти вдвое сократил время выполнения операций и снизил объем незавершенного производства и складских запасов на 50%.

А компания "Горизонт", выпускающая продукцию под маркой "Алейский мясокомбинат", приступила к масштабированию бережливых методов. После успешного запуска эталонного потока по производству колбасных изделий предприятие перешло на новый участок и планирует дополнительно повысить ключевые показатели к 2028 году.

Напомним, в регионе продолжают принимать заявки на участие в проекте "Производительность труда". Подать их можно на сайте производительность.рф. Дополнительную информацию предоставляют в региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.