Вэнс и Рубио могут стать преемниками Дональда Трампа

Такой альянс способен объединить разные крылья Республиканской партии

24 февраля 2026, 12:37, ИА Амител

Дональд Трамп

Марко Рубио и Джей Ди Вэнс могут стать потенциальными преемниками действующего президента США, сообщает "Радио 1".

«После окончания президентского срока Дональд Трамп склоняется к созданию политического альянса. В этом альянсе вице-президент Джей Ди Вэнс займет ведущую позицию, а сенатор Марко Рубио будет его стратегическим партнером», — говорится в сообщении Axios.

Советник президента подтвердил, что этот сценарий соответствует планам Трампа и рассматривается как наиболее вероятный маршрут его политической карьеры после президентства.

В статье также говорится, что сторонники Джей Ди Вэнса активно разрабатывают организационную структуру для его выдвижения на президентские выборы в 2028 году.

