Вэнс и Рубио могут стать преемниками Дональда Трампа
Такой альянс способен объединить разные крылья Республиканской партии
24 февраля 2026, 12:37, ИА Амител
Марко Рубио и Джей Ди Вэнс могут стать потенциальными преемниками действующего президента США, сообщает "Радио 1".
«После окончания президентского срока Дональд Трамп склоняется к созданию политического альянса. В этом альянсе вице-президент Джей Ди Вэнс займет ведущую позицию, а сенатор Марко Рубио будет его стратегическим партнером», — говорится в сообщении Axios.
Советник президента подтвердил, что этот сценарий соответствует планам Трампа и рассматривается как наиболее вероятный маршрут его политической карьеры после президентства.
В статье также говорится, что сторонники Джей Ди Вэнса активно разрабатывают организационную структуру для его выдвижения на президентские выборы в 2028 году.
Ранее сообщалось, что Трамп не исключил, что США придется использовать военную силу против Ирана.
16:26:46 24-02-2026
А почему одного президента выбирают, надо парами. Две головы лучше.
17:01:48 24-02-2026
Олег (16:26:46 24-02-2026) А почему одного президента выбирают, надо парами. Две головы... На самом деле это не шутка даже. В Швейцарии их сразу семь. Никто из них поодиночке не имеет власти над остальными шестью. Раз в год назначают председательсвующего из этих семи, повторятся нельзя.