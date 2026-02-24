Вэнс и Рубио могут стать преемниками Дональда Трампа

Такой альянс способен объединить разные крылья Республиканской партии

24 февраля 2026, 12:37, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Марко Рубио и Джей Ди Вэнс могут стать потенциальными преемниками действующего президента США, сообщает "Радио 1".

«После окончания президентского срока Дональд Трамп склоняется к созданию политического альянса. В этом альянсе вице-президент Джей Ди Вэнс займет ведущую позицию, а сенатор Марко Рубио будет его стратегическим партнером», — говорится в сообщении Axios.

Советник президента подтвердил, что этот сценарий соответствует планам Трампа и рассматривается как наиболее вероятный маршрут его политической карьеры после президентства.

В статье также говорится, что сторонники Джей Ди Вэнса активно разрабатывают организационную структуру для его выдвижения на президентские выборы в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил, что США придется использовать военную силу против Ирана.

Комментарии 2

Олег

16:26:46 24-02-2026

А почему одного президента выбирают, надо парами. Две головы лучше.

Дмитрий

17:01:48 24-02-2026

Олег (16:26:46 24-02-2026) А почему одного президента выбирают, надо парами. Две головы... На самом деле это не шутка даже. В Швейцарии их сразу семь. Никто из них поодиночке не имеет власти над остальными шестью. Раз в год назначают председательсвующего из этих семи, повторятся нельзя.

