Трамп пошутил о "расширении" США: Канада, Гренландия и Венесуэла станут новыми штатами

Некоторые шутки американского лидера не нашли отклика у аудитории, из-за чего зал погружался в тишину

02 февраля 2026, 10:57, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп в ходе торжественного ужина клуба Alfalfa допустил шутливые заявления о возможном включении в состав Соединенных Штатов Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом сообщает газета Washington Post.

Мероприятие состоялось в субботу, 31 января. Среди приглашенных присутствовали генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

По данным издания, некоторые реплики американского лидера не вызвали ожидаемой реакции у аудитории — в зале неоднократно наступала тишина. Трамп произнес следующую фразу:

«Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51‑м штатом. Я хочу сделать 51‑м штатом Канаду. Гренландия будет 52‑м штатом. Венесуэла может быть 53‑м».

Стоит отметить, что Гренландия является частью Датского королевства. При этом Дональд Трамп и ранее неоднократно высказывался о желании видеть остров в составе США.

Кроме того, глава Белого дома не раз затрагивал тему присоединения Канады, периодически намекая на возможность превращения ее в 51‑й штат.

Что касается Венесуэлы, то после январского массированного удара и сообщения о похищении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес Трамп не обозначил точных сроков присутствия американских сил в стране, однако заявил, что оно продлится "гораздо больше года".