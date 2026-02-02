Трамп пошутил о "расширении" США: Канада, Гренландия и Венесуэла станут новыми штатами
Некоторые шутки американского лидера не нашли отклика у аудитории, из-за чего зал погружался в тишину
02 февраля 2026, 10:57, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп в ходе торжественного ужина клуба Alfalfa допустил шутливые заявления о возможном включении в состав Соединенных Штатов Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом сообщает газета Washington Post.
Мероприятие состоялось в субботу, 31 января. Среди приглашенных присутствовали генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
По данным издания, некоторые реплики американского лидера не вызвали ожидаемой реакции у аудитории — в зале неоднократно наступала тишина. Трамп произнес следующую фразу:
«Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51‑м штатом. Я хочу сделать 51‑м штатом Канаду. Гренландия будет 52‑м штатом. Венесуэла может быть 53‑м».
Стоит отметить, что Гренландия является частью Датского королевства. При этом Дональд Трамп и ранее неоднократно высказывался о желании видеть остров в составе США.
Кроме того, глава Белого дома не раз затрагивал тему присоединения Канады, периодически намекая на возможность превращения ее в 51‑й штат.
Что касается Венесуэлы, то после январского массированного удара и сообщения о похищении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес Трамп не обозначил точных сроков присутствия американских сил в стране, однако заявил, что оно продлится "гораздо больше года".
11:02:59 02-02-2026
Жизнь как бы намекает, что чувак для подобных шуток ресурсы имеет :)
11:54:51 02-02-2026
Трамп это как если бы нынешний Медведев (не путать с его версией 2008 года) стал президентом РФ
11:58:40 02-02-2026
Дональд как Ын-не дает расслабиться
12:35:12 02-02-2026
хочу сделать 51‑м штатом Канаду. Гренландия будет 52‑м штатом. Венесуэла может быть 53‑м» ---- а Иран наверное 54-м
13:13:20 02-02-2026
Гость (12:35:12 02-02-2026) хочу сделать 51‑м штатом Канаду. Гренландия будет 52‑м штат... "Но над этими шутками будут смеяться ваши потомки..."
(в стиле фильма "Назад в Будущее" Марти Макфлай играет на гитаре)
16:42:02 02-02-2026
на самом деле тут нет шуток. Если сша не присоединят канаду и гренландию они просто исчезнут с карты мира. Елоунстоун начал помаленьку просыпаться. И что интересно разлом калифорнийский тоже проснулся. У Трампа есть всего год-два чтобы экстренно подготовить место куда будет эвакуироваться америка.