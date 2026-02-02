НОВОСТИПолитика

Трамп пошутил о "расширении" США: Канада, Гренландия и Венесуэла станут новыми штатами

Некоторые шутки американского лидера не нашли отклика у аудитории, из-за чего зал погружался в тишину

02 февраля 2026, 10:57, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп в ходе торжественного ужина клуба Alfalfa допустил шутливые заявления о возможном включении в состав Соединенных Штатов Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом сообщает газета Washington Post.

Мероприятие состоялось в субботу, 31 января. Среди приглашенных присутствовали генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

По данным издания, некоторые реплики американского лидера не вызвали ожидаемой реакции у аудитории — в зале неоднократно наступала тишина. Трамп произнес следующую фразу:

«Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51‑м штатом. Я хочу сделать 51‑м штатом Канаду. Гренландия будет 52‑м штатом. Венесуэла может быть 53‑м».

Стоит отметить, что Гренландия является частью Датского королевства. При этом Дональд Трамп и ранее неоднократно высказывался о желании видеть остров в составе США.

Кроме того, глава Белого дома не раз затрагивал тему присоединения Канады, периодически намекая на возможность превращения ее в 51‑й штат.

Что касается Венесуэлы, то после январского массированного удара и сообщения о похищении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес Трамп не обозначил точных сроков присутствия американских сил в стране, однако заявил, что оно продлится "гораздо больше года".

Комментарии 6

Avatar Picture
Пацифист

11:02:59 02-02-2026

Жизнь как бы намекает, что чувак для подобных шуток ресурсы имеет :)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:51 02-02-2026

Трамп это как если бы нынешний Медведев (не путать с его версией 2008 года) стал президентом РФ

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:40 02-02-2026

Дональд как Ын-не дает расслабиться

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:12 02-02-2026

хочу сделать 51‑м штатом Канаду. Гренландия будет 52‑м штатом. Венесуэла может быть 53‑м» ---- а Иран наверное 54-м

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:13:20 02-02-2026

Гость (12:35:12 02-02-2026) хочу сделать 51‑м штатом Канаду. Гренландия будет 52‑м штат... "Но над этими шутками будут смеяться ваши потомки..."

(в стиле фильма "Назад в Будущее" Марти Макфлай играет на гитаре)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:42:02 02-02-2026

на самом деле тут нет шуток. Если сша не присоединят канаду и гренландию они просто исчезнут с карты мира. Елоунстоун начал помаленьку просыпаться. И что интересно разлом калифорнийский тоже проснулся. У Трампа есть всего год-два чтобы экстренно подготовить место куда будет эвакуироваться америка.

  -8 Нравится
Ответить
