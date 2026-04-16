Верховный суд оправдал жителя Башкирии, осужденного за педофилию

Мужчина утверждает, что уголовное дело было сфабриковано женой из-за квартиры

16 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Житель Башкирии, осужденный за надругательство над ребенком, добился оправдания в Верховном суде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поводом для уголовного преследования стала видеозапись, снятая супругой мужчины. На кадрах ее дочь забегает в ванную, где Михаил* принимает душ. Мужчина, заметив девочку, прикрывается. Этого оказалось достаточно, чтобы суд приговорил его к 12,5 года колонии.

Сам осужденный утверждает, что все происходящее — часть плана его жены по завладению квартирой. По его словам, супруга не раз требовала переписать на нее жилье, а получив отказ, решила действовать через уголовное дело. Пока Михаил находился за решеткой, женщина сменила замки и установила камеры видеонаблюдения.

Верховный суд признал мужчину невиновным и отменил приговор. По данным издания, это первый подобный случай в практике. Михаил намерен подать иск к бывшей супруге. Он также заявил, что пасынок жаловался ему на жестокое обращение со стороны матери.

*Имя изменено