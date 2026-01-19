Праздничный крестный ход состоялся от Михайло-Архангельского храма до берега реки Алей

19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В Рубцовске торжества начались с крестного хода: верующие прошли от Михайло‑Архангельского храма до берега реки Алей.

Временно исполняющий полномочия главы города Рубцовска Игорь Башмаков рассказал в своем телеграм-канале, что на месте священнослужители совершили торжественный чин великого освящения воды. Он добавил, что крещенская вода издавна почитается как символ благодати и духовного обновления.

«Поздравляю всех жителей Рубцовска с праздником! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевного тепла, мира и благополучия. Пусть этот светлый день принесет в каждый дом радость и благодать», – написал Игорь Башмаков.

Для желающих совершить традиционное омовение (символ очищения души) оборудован специальный бассейн. Он открыт для посещения до 17:00 – с соблюдением мер безопасности и комфорта участников обряда.

Жители города присоединились к многовековой традиции, отмечая праздник в духовном единении и общности.

