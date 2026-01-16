НОВОСТИОбщество

Ветерану из Барнаула не на что жить, так как всю пенсию он тратит на больницы

Мужчина даже обращался на прямую линию президента

16 января 2026, 18:05, ИА Амител

Александр Рымач / Скриншот из видео Народного фронта
Александр Рымач / Скриншот из видео Народного фронта

В Барнауле ветеран боевых действий после удаления злокачественной опухоли вынужден тратить на обязательные обследования больше, чем составляет его пенсия. Об этом сообщили активисты регионального отделения "Народного фронта", куда обратился за помощью 68-летний Александр Рымач.

Майору внутренней службы диагностировали саркому. Опухоль была успешно удалена, но для контроля за здоровьем после операции медики предписали ветерану проходить компьютерную и магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ) четыре раза в год.

Изначально обследования в онкоцентре "Надежда" проводились бесплатно, однако затем пациента направили по месту прикрепления – в поликлинику МВД, где необходимых специалистов не оказалось.

В результате Александру пришлось перейти на платные процедуры, стоимость которых превышает 50 тысяч рублей, что больше размера его пенсии.

«Мне тогда не на что жить – мне и моей семье», – заключил ветеран.

Мужчина обращался со своей проблемой на прямую линию президента. Оказалось, что он не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией. На прямую линию поступило более десяти подобных жалоб.

Ранее, после вмешательства Народного фронта, глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов многоквартирного дома в Барнауле. Здание ввели в эксплуатацию, но не сделали пандус и парковку. В результате один человек был травмирован, семья с ребенком-инвалидом не смогла заселиться в свое жилье.

Врач / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Поздняя стадия рака. 24-летняя британка назвала симптом, испугавший врачей

Девушка долго не обращалась к медикам, из-за того что симптомы то появлялись, то исчезали
НОВОСТИЗдоровье

Барнаул МВД Ветераны

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

18:34:05 16-01-2026

как и все обычные пенсионеры все тратят на лечение.. в чем новость

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:14 16-01-2026

У него есть игвалидность и все леаарства бесрлатны тем более по линии мвд там обеспечивается особая программа.Фронтовые сейчас идут субсидии так что выше пупка не прыгнешь.У всех так.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:49 16-01-2026

Человека искренне жаль. Но таких как он ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ. Концы с концами еле сводят. И что в перспективе ждёт?
А в СМИ у нас "прорыв" и "всё прекрасно". Враньё сплошное.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:56 16-01-2026

А как же живут у которых 15 - 20 т. в месяц

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:38 16-01-2026

неграмотный что-ли. в соцобеспечении ему бв ВСЁ устроили как нужно, обращался?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:18 16-01-2026

Гость (19:30:38 16-01-2026) неграмотный что-ли. в соцобеспечении ему бв ВСЁ устроили как... Вы сначала обратитесь сами, а потом глупость пишите!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:18:37 17-01-2026

Не видит он причинно-следственной связи - за кого голосовал и как он живёт

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:20 17-01-2026

Ветеран боевых действий, а форма ФСИН???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:44:59 17-01-2026

про провал медицины даже писать уже не хочется, банально
оптимизация привела к тому, что на обычный прием нужно ехать за тридевять земель. А это расходы на транспорт. Транспорт в крае только межгород, межпоселенческого нет, приходится такси заказывать. Очередь на бесплатную медицину нужно ждать месяцами, платная медицина недоступна для пенсионеров. "Спасибо" реформаторам Скворцовой, Голиковой и прочим... Угробили медицину напрочь

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:34 17-01-2026

Силовики не имеют полиса ОМС, купил бы ДМС на свою пенсию.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:42:27 18-01-2026

Это все НАТА виновата!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров