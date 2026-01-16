Ветерану из Барнаула не на что жить, так как всю пенсию он тратит на больницы

Мужчина даже обращался на прямую линию президента

16 января 2026

Александр Рымач / Скриншот из видео Народного фронта

В Барнауле ветеран боевых действий после удаления злокачественной опухоли вынужден тратить на обязательные обследования больше, чем составляет его пенсия. Об этом сообщили активисты регионального отделения "Народного фронта", куда обратился за помощью 68-летний Александр Рымач.

Майору внутренней службы диагностировали саркому. Опухоль была успешно удалена, но для контроля за здоровьем после операции медики предписали ветерану проходить компьютерную и магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ) четыре раза в год.

Изначально обследования в онкоцентре "Надежда" проводились бесплатно, однако затем пациента направили по месту прикрепления – в поликлинику МВД, где необходимых специалистов не оказалось.

В результате Александру пришлось перейти на платные процедуры, стоимость которых превышает 50 тысяч рублей, что больше размера его пенсии.

«Мне тогда не на что жить – мне и моей семье», – заключил ветеран.

Мужчина обращался со своей проблемой на прямую линию президента. Оказалось, что он не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией. На прямую линию поступило более десяти подобных жалоб.

