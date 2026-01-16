Ветерану из Барнаула не на что жить, так как всю пенсию он тратит на больницы
Мужчина даже обращался на прямую линию президента
16 января 2026, 18:05, ИА Амител
В Барнауле ветеран боевых действий после удаления злокачественной опухоли вынужден тратить на обязательные обследования больше, чем составляет его пенсия. Об этом сообщили активисты регионального отделения "Народного фронта", куда обратился за помощью 68-летний Александр Рымач.
Майору внутренней службы диагностировали саркому. Опухоль была успешно удалена, но для контроля за здоровьем после операции медики предписали ветерану проходить компьютерную и магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ) четыре раза в год.
Изначально обследования в онкоцентре "Надежда" проводились бесплатно, однако затем пациента направили по месту прикрепления – в поликлинику МВД, где необходимых специалистов не оказалось.
В результате Александру пришлось перейти на платные процедуры, стоимость которых превышает 50 тысяч рублей, что больше размера его пенсии.
«Мне тогда не на что жить – мне и моей семье», – заключил ветеран.
Мужчина обращался со своей проблемой на прямую линию президента. Оказалось, что он не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией. На прямую линию поступило более десяти подобных жалоб.
Ранее, после вмешательства Народного фронта, глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов многоквартирного дома в Барнауле. Здание ввели в эксплуатацию, но не сделали пандус и парковку. В результате один человек был травмирован, семья с ребенком-инвалидом не смогла заселиться в свое жилье.
18:34:05 16-01-2026
как и все обычные пенсионеры все тратят на лечение.. в чем новость
18:47:14 16-01-2026
У него есть игвалидность и все леаарства бесрлатны тем более по линии мвд там обеспечивается особая программа.Фронтовые сейчас идут субсидии так что выше пупка не прыгнешь.У всех так.
18:48:49 16-01-2026
Человека искренне жаль. Но таких как он ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ. Концы с концами еле сводят. И что в перспективе ждёт?
А в СМИ у нас "прорыв" и "всё прекрасно". Враньё сплошное.
18:57:56 16-01-2026
А как же живут у которых 15 - 20 т. в месяц
19:30:38 16-01-2026
неграмотный что-ли. в соцобеспечении ему бв ВСЁ устроили как нужно, обращался?
21:07:18 16-01-2026
Гость (19:30:38 16-01-2026) неграмотный что-ли. в соцобеспечении ему бв ВСЁ устроили как... Вы сначала обратитесь сами, а потом глупость пишите!
02:18:37 17-01-2026
Не видит он причинно-следственной связи - за кого голосовал и как он живёт
09:36:20 17-01-2026
Ветеран боевых действий, а форма ФСИН???
11:44:59 17-01-2026
про провал медицины даже писать уже не хочется, банально
оптимизация привела к тому, что на обычный прием нужно ехать за тридевять земель. А это расходы на транспорт. Транспорт в крае только межгород, межпоселенческого нет, приходится такси заказывать. Очередь на бесплатную медицину нужно ждать месяцами, платная медицина недоступна для пенсионеров. "Спасибо" реформаторам Скворцовой, Голиковой и прочим... Угробили медицину напрочь
12:18:34 17-01-2026
Силовики не имеют полиса ОМС, купил бы ДМС на свою пенсию.
06:42:27 18-01-2026
Это все НАТА виновата!