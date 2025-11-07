Новый терминал барнаульского аэропорта готов на 75%

Объект планируют сдать до 14 марта 2026 года

07 ноября 2025, 16:25, ИА Амител

Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

Новое здание аэропорта Барнаула готово на 75%. В Министерстве транспорта Алтайского края не исключают, что терминал могут открыть раньше установленного срока. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на ведомство.

Новый аэровокзальный комплекс возводят в рамках соглашения, которое заключило правительство Алтайского края и ООО "Новапорт Холдинг". Стройка стартовала 14 ноября 2023 года.

Как уточнили в ведомстве, сейчас рабочие монтируют инженерные системы, заканчивают отделку фасада и внутренних помещений, а также благоустраивают территории. В Минтрансе не исключают, что стройку завершат до 14 марта 2026 года – раньше срока, к которому нужно сдать терминал.

Напомним, в апреле руководитель сибирского кластера "Новапорта" Константин Фуряев заявил, что терминал хотят достроить к октябрю 2025 года. Однако, как показывает текущая ситуация, реализовать планы не удалось.

Отметим, что общая площадь составит порядка 9,7 тысячи квадратных метров (действующий аэровокзал – 4,5 тысячи квадратных метров). В здании обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Новый аэрокомплекс позволит принимать до миллиона пассажиров в год.