Вирусолог раскрыла главные опасности нового "супергриппа"

Гонконгский грипп H3N2 быстро мутирует и особенно опасен для детей, беременных и пожилых

14 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Новый штамм гриппа – гонконгский А (H3N2), который также называют "супергриппом", распространяется в России и других странах. Вирусолог Светлана Протасова в беседе с aif.ru предупредила о его опасных особенностях: стремительном развитии симптомов и высокой температуре, которую сложно сбить.

Основные симптомы:

температура до 38,5–40 градусов;

сильная боль в мышцах, суставах и при движении глаз;

резкая слабость, сухой кашель, боль в горле;

возможны тошнота и диарея (особенно у детей).

Состояние может ухудшиться за несколько часов. Вирус особенно опасен для детей до 5 лет, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, так как может вызывать тяжелые осложнения: пневмонию, миокардит, отит.

По словам эксперта, из-за быстрой мутации вируса существующие вакцины не всегда успевают за его изменениями. Поэтому важно соблюдать меры профилактики:

избегать скоплений людей и носить маски в людных местах;

часто мыть руки и использовать антисептики;

при первых симптомах обращаться к врачу.

Гонконгский грипп уже стал доминирующим в 12 российских регионах и привел к нескольким летальным случаям. Аналогичная ситуация наблюдается в Казахстане и странах Европы, где ожидается рост заболеваемости на 20% выше обычного сезонного уровня.

