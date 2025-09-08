Вкладчики двух Алтаев доверили Россельхозбанку свыше 30 млрд рублей

С начала 2025 года жители регионов открыли 37 тысяч вкладов и 15 тысяч счетов

08 сентября 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHgMAUG

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

На 1 сентября текущего года депозитный портфель физических лиц в Россельхозбанке на Алтае превысил 30 млрд рублей. С начала 2025-го он вырос на 3,7 млрд рублей, что составляет 14,3%.

Основная часть средств – около 28 млрд рублей – приходится на классические продукты: срочные депозиты и накопительные счета. В этом году жители Алтайского края и Республики Алтай оформили 37 тысяч новых вкладов и свыше 15 тысяч накопительных счетов. Почти половину договоров (45%) открыли дистанционно.

Средний чек по вкладу за год увеличился на 15% и достиг 732 тысяч рублей.

Особым спросом у клиентов в 2025 году пользуется акционный продукт "Свой вклад". Вложения по нему составили 14 млрд рублей.

«Благодаря увеличению доходности депозитов в связи с неоднократным повышением ключевой ставки ЦБ РФ спрос на сберегательные продукты значительно увеличился», – сказала заместитель директора филиала РСХБ, курирующий розничный блок, Татьяна Руденко.

И уточнила, что клиенты выбирают РСХБ не только как надежное место для хранения средств, но и как возможность получать дополнительный доход. При этом у них есть выбор депозитных продуктов с удобными сроками и условиями под разные потребности.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890. Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, 3

