За забором — арматура, над городом — кран. Стройка нового ЦУМа возобновилась в Барнауле
В ноябре здесь сменился подрядчик
18 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле возобновились работы по возведению нового здания ЦУМа. На строительной площадке теперь стоит большой кран, который заметен из различных точек города. На фоне этого за строительным забором виднеется грозная армированная конструкция будущих стен здания.
Напомним, что в ноябре 2025 года был найден новый подрядчик для строительства ЦУМа. Им стала новосибирская компания "СМК-Сибирь". Заказчиком проекта выступает компания "Центрум".
Это уже третий подрядчик, приступивший к работам на объекте: изначально контракт был заключен с "Век-Строем", а затем, в апреле 2025 года, его сменил "Алгоритмстроймонтаж" (ГК "Алгоритм"). Однако ни одна из предыдущих организаций не успела выполнить значительный объем работ.
Старое здание ЦУМа 1964 года постройки было снесено летом прошлого года. В апреле 2025-го началась подготовка к заливке фундамента. На месте старого объекта планируется построить современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. В проекте предусмотрены двухэтажный стилобат и башни высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах разместят торговые пространства и заведения общепита, а в высотной части – офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров.
08:24:50 18-12-2025
Музей на площади октября дубль два ....
08:41:13 18-12-2025
Гость (08:24:50 18-12-2025) Музей на площади октября дубль два ....... Ты не путай частную шерсть с государственной!
10:04:19 18-12-2025
Гость (08:41:13 18-12-2025) Ты не путай частную шерсть с государственной!... Ну пока разницы никакой😀
10:09:53 18-12-2025
Я же говорил, что эти ребята без ваших слов "поддержки" решат свой коммерческий вопрос. Им не нужно время для раскачки))).
17:23:09 18-12-2025
Гость (10:09:53 18-12-2025) Я же говорил, что эти ребята без ваших слов "поддержки" реша... Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот сейчас газифицируют алтайские деревни. Бригады меняются как перчатки в этом процессе. Подключили соседей у нас. На два дня подскочили морозы, на два дня!и газ перемёрз! Аварийку вызывали. Так и с этим зданием будет. Деньги влупят, неважно чьи. Со скрипом построят и начнётся разрушение, сразу же....
17:54:26 18-12-2025
Гость (17:23:09 18-12-2025) Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот с... Природный газ и перемерз?! Однако!
21:29:45 18-12-2025
Гость (17:23:09 18-12-2025) Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот с... Осушенный природный газ (основной компонент — метан) замерзает при температуре около -182°С. В климатических условиях планеты замерзание этого вещества невозможно.
00:06:41 19-12-2025
Гость (21:29:45 18-12-2025) Осушенный природный газ (основной компонент — метан) замерза... Вот только в трудах пропан. И даже пропан-бутан. И газовый конденсат ни кто не отменял)
09:00:23 19-12-2025
Гость (00:06:41 19-12-2025) Вот только в трудах пропан. И даже пропан-бутан. И газовый к... Ты зачем такое пишешь? Бахвальнуться своей безграмотностью? В трубах - природный газ- метан. Сжиженный природный газ- смесь пропана и бутана, поступает в баллонах. БГГ, школота!
09:05:31 19-12-2025
Гость (00:06:41 19-12-2025) Вот только в трудах пропан. И даже пропан-бутан. И газовый к... Ну, в трубах у нас природный газ, пропан бутан замерз бы при перегонке еще с месторождений, если не в курсе газ добывают на севере. На заправках и баллонах- пропан-бутан, он же в баллончиках, его добывают при переработке нефти и перевозят по стране цистернами. . А газовый конденсат = это практически бензин, но природный, добываемый их под земли, к системе газоснабжения он отношения не имеет от слова совсем.. Гугл в помощь.
10:25:40 19-12-2025
Гость (17:23:09 18-12-2025) Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот с... Это и к бабушке не ходи,точно
10:21:24 18-12-2025
Что удивительно, в Европе старину бережно сохраняют, ремонтируют и восстанавливают. И именно старые города и старые кварталы городов там являются туристическими достопримечательностями и особенно уютны для жизни, полны зелени и цветов, но никому не интересен бетонный новострой и человейники, которые там массово строили в 70-е годы прошлого века и которые уже превратились в вертикально стоящие грязные вонючие гетто.
11:54:31 18-12-2025
гость (10:21:24 18-12-2025) Что удивительно, в Европе старину бережно сохраняют, ремонти... Это цум то старина? Абсолютно неудобная постройка под магазин в центре города.
15:05:41 18-12-2025
А что будет с парковками и пробками?
16:58:12 18-12-2025
Гость (15:05:41 18-12-2025) А что будет с парковками и пробками? ... Да ничего не будет.. Не волнуйся.
17:13:03 18-12-2025
Гость (16:58:12 18-12-2025) Да ничего не будет.. Не волнуйся.... Ну да, будете перед памятником, на площади парковаться....