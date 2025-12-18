За забором — арматура, над городом — кран. Стройка нового ЦУМа возобновилась в Барнауле

В ноябре здесь сменился подрядчик

18 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство ЦУМа в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возобновились работы по возведению нового здания ЦУМа. На строительной площадке теперь стоит большой кран, который заметен из различных точек города. На фоне этого за строительным забором виднеется грозная армированная конструкция будущих стен здания.

Напомним, что в ноябре 2025 года был найден новый подрядчик для строительства ЦУМа. Им стала новосибирская компания "СМК-Сибирь". Заказчиком проекта выступает компания "Центрум".

Это уже третий подрядчик, приступивший к работам на объекте: изначально контракт был заключен с "Век-Строем", а затем, в апреле 2025 года, его сменил "Алгоритмстроймонтаж" (ГК "Алгоритм"). Однако ни одна из предыдущих организаций не успела выполнить значительный объем работ.

Старое здание ЦУМа 1964 года постройки было снесено летом прошлого года. В апреле 2025-го началась подготовка к заливке фундамента. На месте старого объекта планируется построить современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. В проекте предусмотрены двухэтажный стилобат и башни высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах разместят торговые пространства и заведения общепита, а в высотной части – офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров.