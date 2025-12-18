НОВОСТИНедвижимость

За забором — арматура, над городом — кран. Стройка нового ЦУМа возобновилась в Барнауле

В ноябре здесь сменился подрядчик

18 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство ЦУМа в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возобновились работы по возведению нового здания ЦУМа. На строительной площадке теперь стоит большой кран, который заметен из различных точек города. На фоне этого за строительным забором виднеется грозная армированная конструкция будущих стен здания.

Напомним, что в ноябре 2025 года был найден новый подрядчик для строительства ЦУМа. Им стала новосибирская компания "СМК-Сибирь". Заказчиком проекта выступает компания "Центрум".

Это уже третий подрядчик, приступивший к работам на объекте: изначально контракт был заключен с "Век-Строем", а затем, в апреле 2025 года, его сменил "Алгоритмстроймонтаж" (ГК "Алгоритм"). Однако ни одна из предыдущих организаций не успела выполнить значительный объем работ.

Старое здание ЦУМа 1964 года постройки было снесено летом прошлого года. В апреле 2025-го началась подготовка к заливке фундамента. На месте старого объекта планируется построить современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. В проекте предусмотрены двухэтажный стилобат и башни высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах разместят торговые пространства и заведения общепита, а в высотной части – офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров.

Строительная площадка барнаульского ЦУМа / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Новый подрядчик взялся за стройку барнаульского ЦУМа

Теперь современный деловой центр возводит новосибирская компания
Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

08:24:50 18-12-2025

Музей на площади октября дубль два ....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:13 18-12-2025

Гость (08:24:50 18-12-2025) Музей на площади октября дубль два ....... Ты не путай частную шерсть с государственной!

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:19 18-12-2025

Гость (08:41:13 18-12-2025) Ты не путай частную шерсть с государственной!... Ну пока разницы никакой😀

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:53 18-12-2025

Я же говорил, что эти ребята без ваших слов "поддержки" решат свой коммерческий вопрос. Им не нужно время для раскачки))).

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:09 18-12-2025

Гость (10:09:53 18-12-2025) Я же говорил, что эти ребята без ваших слов "поддержки" реша... Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот сейчас газифицируют алтайские деревни. Бригады меняются как перчатки в этом процессе. Подключили соседей у нас. На два дня подскочили морозы, на два дня!и газ перемёрз! Аварийку вызывали. Так и с этим зданием будет. Деньги влупят, неважно чьи. Со скрипом построят и начнётся разрушение, сразу же....

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:26 18-12-2025

Гость (17:23:09 18-12-2025) Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот с... Природный газ и перемерз?! Однако!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:29:45 18-12-2025

Гость (17:23:09 18-12-2025) Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот с... Осушенный природный газ (основной компонент — метан) замерзает при температуре около -182°С. В климатических условиях планеты замерзание этого вещества невозможно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:06:41 19-12-2025

Гость (21:29:45 18-12-2025) Осушенный природный газ (основной компонент — метан) замерза... Вот только в трудах пропан. И даже пропан-бутан. И газовый конденсат ни кто не отменял)

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:23 19-12-2025

Гость (00:06:41 19-12-2025) Вот только в трудах пропан. И даже пропан-бутан. И газовый к... Ты зачем такое пишешь? Бахвальнуться своей безграмотностью? В трубах - природный газ- метан. Сжиженный природный газ- смесь пропана и бутана, поступает в баллонах. БГГ, школота!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Газпромнефть

09:05:31 19-12-2025

Гость (00:06:41 19-12-2025) Вот только в трудах пропан. И даже пропан-бутан. И газовый к... Ну, в трубах у нас природный газ, пропан бутан замерз бы при перегонке еще с месторождений, если не в курсе газ добывают на севере. На заправках и баллонах- пропан-бутан, он же в баллончиках, его добывают при переработке нефти и перевозят по стране цистернами. . А газовый конденсат = это практически бензин, но природный, добываемый их под земли, к системе газоснабжения он отношения не имеет от слова совсем.. Гугл в помощь.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дана

10:25:40 19-12-2025

Гость (17:23:09 18-12-2025) Не совсем о строительстве, но о частном в нашей жизни. Вот с... Это и к бабушке не ходи,точно

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:21:24 18-12-2025

Что удивительно, в Европе старину бережно сохраняют, ремонтируют и восстанавливают. И именно старые города и старые кварталы городов там являются туристическими достопримечательностями и особенно уютны для жизни, полны зелени и цветов, но никому не интересен бетонный новострой и человейники, которые там массово строили в 70-е годы прошлого века и которые уже превратились в вертикально стоящие грязные вонючие гетто.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:31 18-12-2025

гость (10:21:24 18-12-2025) Что удивительно, в Европе старину бережно сохраняют, ремонти... Это цум то старина? Абсолютно неудобная постройка под магазин в центре города.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:41 18-12-2025

А что будет с парковками и пробками?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:12 18-12-2025

Гость (15:05:41 18-12-2025) А что будет с парковками и пробками? ... Да ничего не будет.. Не волнуйся.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:03 18-12-2025

Гость (16:58:12 18-12-2025) Да ничего не будет.. Не волнуйся.... Ну да, будете перед памятником, на площади парковаться....

  -18 Нравится
Ответить
