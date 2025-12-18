Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году и где ее покажут?
Президент России будет общаться с народом в прямом эфире
18 декабря 2025, 07:30, ИА Амител
В декабре 2025 года состоится ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным". В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России ответит на вопросы журналистов и жителей из разных уголков страны.
О том, когда пройдет прямая линия с российским лидером, где ее можно будет посмотреть и как задать главе государства свой вопрос, – в материале amic.ru.
Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году?
Где можно посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным?
Как задать вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным?
Отправить свой вопрос российскому лидеру можно через официальный сайт moskva-putinu.ru. Кроме того, там можно скачать специальное мобильное приложение, через которое тоже принимают вопросы.
Также работают официальные телефоны прямой линии. По номеру 0-40-40 можно отправить SMS или MMS-сообщение, а по номеру 8-800-200-40-40 – позвонить.
Видеовопросы можно отправить через социальные сети: в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в чат-боте в мессенджере Max.
08:33:22 18-12-2025
прямая линия мало результативна. В течении несколько часов собирают вопросы, которые президент даже не успевает просмотреть совсем. Вопросы, полученные заранее отправляют назад в регионы якобы для исполнения. Тоже не результативно. Люди жалуются на бездействие власти в регионах, а вопросы отправляют в регионы. Парадокс. Нужно эту "прямую линию" по-другому организовать. Вопросы высылать примерно 3 недели, а прямую линию проводить тогда, когда президент успеет просмотреть вопросы и примет решение по блокам вопросов. А почему он должен принимать решение? Пусть на вопросы отвечают министры прям на прямой линии по блокам вопросов. Вопросы по ЖКХ - пусть отвечает министр профильный, вопросы по школам - министр образования и т.д. То есть подготовки нужно больше. На каждый вопрос нужно дать ответ.
09:00:54 18-12-2025
гость (08:33:22 18-12-2025) прямая линия мало результативна. В течении несколько часов с... Вы абсолютно не разбираетесь в том, как отвечают на присланные вопросы. У вас очень поверхностное знание об обращениях граждан и ответах на них. Работаю с людьми из этой сферы - знаю о чем говорю.
15:04:29 18-12-2025
Гость (09:00:54 18-12-2025) Вы абсолютно не разбираетесь в том, как отвечают на присланн...
на вопрос по телефону дается минута. Разве за 1 минуту можно осветить проблему?
08:50:55 18-12-2025
Основная аудитория согласно статистике, женщины старше 56 лет. Это о многом говорит
09:01:44 18-12-2025
Гость (08:50:55 18-12-2025) Основная аудитория согласно статистике, женщины старше 56 ле... Это говорит о том, что остальные смотрят по интернету и с телефонов, а 56-летние женщины по телевизору.
09:24:06 18-12-2025
А смысл этой прямой линии?
10:20:56 18-12-2025
Кому воду подключить, кому дрова привезти
11:08:25 18-12-2025
Журналисты - смешные люди. "Где покажут прямую линию?" Напишите, где ЕЕ НЕ ПОКАЖУТ,,,
15:09:09 18-12-2025
ну и зачем собирать вопросы 1 раз в год? создать такую линию круглосуточно-круглогодичную. Не хочет региональная власть работать в регионе как следует, сразу звонить на прямую линию президента. Там сортируют вопросы по блокам и дают на рассмотрение президенту, у него обязательно ежедневно должно быть 2 часа на работу с обращениями граждан.
22:59:48 18-12-2025
гость (15:09:09 18-12-2025) ну и зачем собирать вопросы 1 раз в год? создать такую линию...
Может вам прямой нор президента скинуть? А то я могу!
15:26:16 18-12-2025
А мы должны соглашаться и верить всему, что он скажет