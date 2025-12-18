Президент России будет общаться с народом в прямом эфире

18 декабря 2025, 07:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В декабре 2025 года состоится ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным". В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России ответит на вопросы журналистов и жителей из разных уголков страны.

О том, когда пройдет прямая линия с российским лидером, где ее можно будет посмотреть и как задать главе государства свой вопрос, – в материале amic.ru.

1 Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году? "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут в пятницу, 19 декабря. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, стартует в 12:00 по московскому времени.

2 Где можно посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным? Ежегодно прямую линию с президентом России транслируют все федеральные телеканалы.

3 Как задать вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным? Отправить свой вопрос российскому лидеру можно через официальный сайт moskva-putinu.ru. Кроме того, там можно скачать специальное мобильное приложение, через которое тоже принимают вопросы. Также работают официальные телефоны прямой линии. По номеру 0-40-40 можно отправить SMS или MMS-сообщение, а по номеру 8-800-200-40-40 – позвонить. Видеовопросы можно отправить через социальные сети: в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в чат-боте в мессенджере Max.

4 До какого момента будут принимать вопросы на прямую линию с президентом РФ? Задать вопрос Владимиру Путину можно даже по ходу прямой линии. Обращения к российскому лидеру обрабатывают вплоть до ее окончания.