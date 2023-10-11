"ВКонтакте" проведет для школьников бесплатное занятие об IT-профессиях

Присоединиться к образовательному проекту "Урок цифры" могут школьники с 1 по 11 класс

11 октября 2023, 09:14, ИА Амител

С 16 октября по 12 ноября "ВКонтакте" проведет новый этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" с темой "Мессенджеры". Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения и познакомятся с возможностями учебного профиля "Сферум" в VK Мессенджере, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров.

Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы цифровых коммуникаций и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются мобильные разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры. Ребята также узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере. Они изучат устройство чат-ботов и смогут собрать и настроить собственного бота, а также создать стикерпаки для школьных чатов. Для старшеклассников, которые захотят узнать больше о навыках и задачах специалистов, работающих с мессенджерами, "ВКонтакте" запустит специальное направление в профориентационном симуляторе "Тест-драйв IT-профессий" вместе с экспертами VK Мессенджера.

В "Уроке цифры" по теме мессенджеров смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта "Урок цифры" и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–8, 9–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах и на базе образовательных центров VK по всей России. В них примут участие эксперты VK, "Сферума", региональные представители Минцифры и Минпросвещения, а также представители российских IT-компаний. Следить за новостями "Урока цифры" от VK можно будет в специальном канале в учебном профиле "Сферум" в VK Мессенджере.

"VK реализует и поддерживает множество образовательных инициатив, которые помогают школьникам знакомиться с востребованными IT и digital-профессиями. Мы нацелены на то, чтобы дать ребятам представление об актуальных технологиях и специальностях, поэтому для нового “Урока цифры” от VK выбрали тему мессенджеров. Школьники активно пользуются мессенджерами в повседневной жизни как для общения, так и для учебы. Наша компания развивает VK Мессенджер с учебным профилем "Сферум" – сервис, который дает возможность разделить личную переписку и общение по школьным вопросам с одноклассниками и учителями. Мы рассчитываем, что урок будет востребован у школьников, и с его помощью ребята узнают много полезного как о мессенджерах, так и об IT-специалистах, которые их создают и развивают", – комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

VK проводит тематические "Уроки цифры" на протяжении пяти лет: предыдущие уроки от компании были посвящены большим данным, нейросетям, разработке игр и видеотехнологиям. В уроках от VK участвуют миллионы школьников по всей России: в прошлом году урок по теме видеотехнологий прошли более 2,5 млн раз.

"Урок цифры" – всероссийский образовательный проект для школьников 1–11 классов в сфере цифровой экономики, который реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Организаторами образовательной акции выступают АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России с участием ведущих IT-компаний.