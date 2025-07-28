Глава комитета ГД призвала восстановить справедливость в присвоении звания "Мать-героиня"

Нина Останина рассказала amic.ru, что официально в России сегодня таких женщин только 4% от количества воспитывающих десять и более детей

Приравнивание звания "Мать-героиня" к Герою Труда и наделение таких женщин полагающимися льготами, безусловно, справедливый шаг, однако соответствующий проект закона нуждается в доработке, сообщила amic.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании "Матерей-героинь" к Героям Труда. Этим женщинам будут положены соответствующие социальные льготы, включающие бесплатные земельные участки, первоочередное снабжение стройматериалами, путевки в санатории, бесплатную стоматологию с протезированием. Взамен эти женщины могут выбрать ежемесячную выплату в размере более 70 тысяч рублей с последующей индексацией при сохранении части преференций. Кроме того, им полагаются дополнительные возможности трудоустройства и бесплатное профессиональное обучение, а также надбавка к пенсии. Если закон будет принят на осенней сессии, он вступит в силу с 1 января 2026 года.Как отметила Останина, речь идет о том, что в августе 2022 года президент восстановил звание "Мать-героиня", которое получают женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей.

«Сегодня таких женщин, носящих это звание, 150 на всю страну. Но вообще женщин, которые воспитывают десятерых и более детей, по данным Минтруда пять тысяч, а женщин, воспитывающих от 8 до 10 детей и более у нас насчитывается семь тысяч», - отметила собеседница.

При этом присвоение звания не сопровождалось мерами материальной поддержки, напомнила Останина:

«Разовая выплата при присвоении этого звания составляет 100 тысяч рублей. Больше каких-либо льгот женщины, которые стали "Матерями-героинями", не имеют. Поэтому правительство по получению президента внесло законопроект и рождение детей, труд по их воспитанию такими женщинами приравнивается к званию Героя Труда, обладатели которого получают ежемесячную выплату 72 403 рубля».

Депутат заметила, что проект закона вызвал у некоторых парламентариев, в том числе у нее, ряд вопросов:

«У нас 150 «Матерей-героинь», это примерно 4% от числа матерей, которые родили десять и более детей. Явно, что это высокое название заслуживает гораздо большее число женщин, поэтому надо внимательнее посмотреть и восстановить справедливость».

В ходе обсуждения возник вопрос, идет ли речь о детях граждан Российской Федерации, продолжила Нина Останина:

«Меня об этом тоже неоднократно спрашивали, учитывая нюансы нынешней ситуации. Да, речь идет о присвоении звания "Мать-героиня" только гражданкам Российской Федерации и только за тех детей, которые рождены на территории Российской Федерации».

Также был затронут аспект, касающийся страховой пенсии женщинам, воспитывающих детей в многодетных семьях. В частности, получалось так, что только за четверых детей, учитывался страховой период при подсчете пенсионных баллов. Теперь речь идет о том, что за шестерых детей, но остался момент продолжительности страхового периода при начислении пенсионных баллов.