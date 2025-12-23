Владимир Путин шутливо высказался о любви англичан "пограбить"

Российский президент упомянул склонность англичан к грабежам, комментируя их проникновение в Индию

23 декабря 2025, 12:44, ИА Амител

Фото: сайт президента России, источник: kremlin.ru

Во время визита глав стран СНГ в Эрмитаж президент России Владимир Путин в шутливой форме упомянул склонность англичан к грабежам, комментируя их проникновение в Индию, пишет РИА Новости.

В одном из залов музея директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, проводивший экскурсию, представил артефакты периода Империи Великих Моголов. Он акцентировал внимание на том, что это было время изобилия, которое и привлекло внимание англичан.

«И как любители пограбить, туда и пошли», – иронично заметил Владимир Путин.

Империя Великих Моголов, также известная как Монгольская империя или Государство Бабуридов, – это государство, существовавшее на территориях современных Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточной части Афганистана с 1526 по 1858 год.

