Власти Барнаула требуют от бизнесменов возместить расходы за снос рекламных конструкций

Администрация Индустриального района подала в Арбитражный суд иски к нескольким предпринимателям

19 января 2026, 13:45, ИА Амител

Рекламный билборд / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Администрация Индустриального района Барнаула требует возместить затраты, понесенные при демонтаже несанкционированных рекламных конструкций. Соответствующая информация размещена в картотеке краевого Арбитражного суда, пишет "Толк".

В рамках систематической борьбы с незаконной рекламой на подведомственной территории администрация обратилась с претензиями к трем предпринимателям и организациям. Во всех этих случаях суть исковых требований одинакова: компенсировать расходы на уже проведенный снос рекламных объектов.

Примечательно, что сумма требований в трех делах идентична – 5640 рублей; в четвертом сумма чуть выше – 6546 рублей. Среди ответчиков – представители разных сфер бизнеса, в частности, один из них владеет пунктом доставки.

Параллельно аналогичные меры по облагораживанию городской среды принимают и власти Центрального района Барнаула. Там подход масштабнее: администрация добивается сноса сразу восьми нестационарных торговых объектов – ларьков и павильонов, расположенных, в том числе, в городских поселках Южный и Черницк.

Ранее суд обязал РПЦ снести "религиозные" ларьки на пути к острову Патмос на Алтае.