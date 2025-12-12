Элитную многоэтажку планируют возвести на месте "барнаульского разлома"

После сноса опасного здания участок почти десять лет оставался заброшенным

12 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дом клубного типа планируют возвести на ул. Партизанской, 60, в центре Барнаула. Здесь долгие годы находился недостроенный семиэтажный бизнес-центр, который прозвали "барнаульским разломом". После сноса здания в 2016 году новым собственником участка стала фирма, входящая в ГК "Мой дом".

Как сообщает "Алтайская недвижимость", девелопер намерен возвести ЖК, который стилистически будет связан с соседним памятником архитектуры. Проект дома планируют представить на градсовете в 2026 году.

Снос барнаульского разлома в 2016 году / Фото: amic.ru

Офисный центр на ул. Партизанской, 60, 62, начали строить в 2006 году. Сдать объект намеревались в 2007-м. Однако спустя несколько месяцев после начала строительства (когда каркас здания уже "вырос") работы замерли: сначала из-за финансовых сложностей, затем – из-за земельной неразберихи.

Оказалось, что офисник возводят на двух земельных участках, принадлежавших разным собственникам. Так, участок на Партизанской, 60, принадлежал гражданину Дании Ниелу Смиту, а на Партизанской, 62, – предпринимателям Сергею Евдокимову и Алексею Аболымову.

В результате предприниматели буквально разделили здания пополам: за это его и прозвали "барнаульским разломом". Объект привлек внимание строительной инспекции: как оказалось, офисный центр возведен незаконно и представлял опасность для жизни и здоровья людей. Суд встал на сторону госоргана, и в 2016 году "разлом" снесли.