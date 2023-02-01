Власти Барнаула рассказали, когда представят генплан развития города до 2036 года

Доработанный документ могут вынести на обсуждение в апреле этого года

01 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Московский институт "Гипрогор", который занимается модернизацией генерального плана развития Барнаула, продолжает дорабатывать документацию территориального планирования. Документ, который определит развитие краевой столицы до 2036 года, могут вынести на общественные обсуждения в апреле этого года, рассказал во время заседания Союза строителей Алтайского края заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

"Сроки мы наметили. Безусловно, будут влиять на его принятие региональные и федеральные органы власти, которые будут изучать документ и вносить свои правки. Есть спорные темы, которые раз за разом поднимает сообщество архитекторов. В рабочем порядке разработчики эти предложения вносят в генплан. Есть определённые сложности. Это не секрет. Но мы надеемся на то, что в апреле выйдем на общественные обсуждения", – пояснил Андрей Фёдоров.

По его словам, документ территориального планирования краевой столицы имеет стратегическое значение, поэтому перед публичным обсуждением должна быть доработана каждая деталь.

К разработке генплана Барнаула приступили в 2019 году. Жители направили в администрацию краевой столицы сотни пожеланий о том, как должен развиваться город. Над документом работает московский институт "Гипрогор". В июне 2022 года представители московского института градостроительства побывали в Барнауле и приняли участие в заседании рабочей группы. В процессе работы над проектом представители компании получили более четырёх тысяч замечаний и предложений. В итоге документ отправили на доработку.