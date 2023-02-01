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Власти Барнаула рассказали, когда представят генплан развития города до 2036 года

Доработанный документ могут вынести на обсуждение в апреле этого года

01 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Московский институт "Гипрогор", который занимается модернизацией генерального плана развития Барнаула, продолжает дорабатывать документацию территориального планирования. Документ, который определит развитие краевой столицы до 2036 года, могут вынести на общественные обсуждения в апреле этого года, рассказал во время заседания Союза строителей Алтайского края заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

"Сроки мы наметили. Безусловно, будут влиять на его принятие региональные и федеральные органы власти, которые будут изучать документ и вносить свои правки. Есть спорные темы, которые раз за разом поднимает сообщество архитекторов. В рабочем порядке разработчики эти предложения вносят в генплан. Есть определённые сложности. Это не секрет. Но мы надеемся на то, что в апреле выйдем на общественные обсуждения", – пояснил Андрей Фёдоров.

По его словам, документ территориального планирования краевой столицы имеет стратегическое значение, поэтому перед публичным обсуждением должна быть доработана каждая деталь.

К разработке генплана Барнаула приступили в 2019 году. Жители направили в администрацию краевой столицы сотни пожеланий о том, как должен развиваться город. Над документом работает московский институт "Гипрогор". В июне 2022 года представители московского института градостроительства побывали в Барнауле и приняли участие в заседании рабочей группы. В процессе работы над проектом представители компании получили более четырёх тысяч замечаний и предложений. В итоге документ отправили на доработку.

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НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 7

  • Ой-ли до 36-го года? Свежо предание, да верится с трудом.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • До 36 можно что угодно планировать, никто не вспомнит. А если запланировать на 50 год то вообще генплан может быть шикарным, можно хоть метро построить.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько уже этих генпланов принималось на моей памяти и не один не работал. Всего лишь очередное освоение бюджета. Толку от них, если строят как нужно и то что нужно и выгодно строительной мафии, а генплан так только, для вида, только потому что он должен быть.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Строительные магнаты исходя из принципа "минимум затрат максимум прибыли" застроят человейниками всё что можно и нельзя, особенно в центре в престижные районах, где можно ценник за кв. взвинтить. Естественно инфраструктура, детсады, школы, больницы, дороги, а тем более парковые зоны минимум будут отставать по остаточному принципу, максимум будет их острый дефицит. А что будет когда село полностью и окончательно переедет в город, что потом?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Не актуально, надо на 3036 год...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • В 2036 уже должно быть метро , космопорт в районе речного вокзала и телескоп разглядеть дальний космос в Борзовой заимке .
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Вы там свою москву развивайте, куда не глянь разруха, в 130 км люди балон с газом купить не могут, нищета и разруха, катитесь от сюда и план прихватите
    02 февраля, Гость   Ответить
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