Во Львове застрелили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия

Его гибель подтвердил президент Украины Владимир Зеленский

30 августа 2025, 20:25, ИА Амител

Пистолет / Источник фото: unsplash.com

Экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия убили во Львове. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что гибель Парубия подтвердил Владимир Зеленский.

По данным информационного агентства, бывшего спикера Рады застрелили в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм он погиб на месте. Как информируют украинские СМИ, в Парубия выпустили восемь пуль. В Сети появились фотографии с места убийства, где есть не только экс-секретарь СНБО, но и его предполагаемый убийца – на электровелосипеде и с коробкой курьера за спиной.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Для поиска убийцы объявлена спецоперация "Сирена". Правоохранители начали досудебное расследование.

Андрей Парубий родился в 1971 году в Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года – секретарем Совбеза. С апреля 2016 года по 29 августа 2019-го был спикером Верховной рады. Активный участник госпереворота 2014 года. В 2018 году был внесен в санкционный список РФ.