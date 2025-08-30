НОВОСТИПолитика

Во Львове застрелили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия

Его гибель подтвердил президент Украины Владимир Зеленский

30 августа 2025, 20:25, ИА Амител

Пистолет / Источник фото: unsplash.com
Пистолет / Источник фото: unsplash.com

Экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия убили во Львове. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что гибель Парубия подтвердил Владимир Зеленский.

По данным информационного агентства, бывшего спикера Рады застрелили в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм он погиб на месте. Как информируют украинские СМИ, в Парубия выпустили восемь пуль. В Сети появились фотографии с места убийства, где есть не только экс-секретарь СНБО, но и его предполагаемый убийца – на электровелосипеде и с коробкой курьера за спиной. 

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Для поиска убийцы объявлена спецоперация "Сирена". Правоохранители начали досудебное расследование.

Андрей Парубий родился в 1971 году в Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года – секретарем Совбеза. С апреля 2016 года по 29 августа 2019-го был спикером Верховной рады. Активный участник госпереворота 2014 года. В 2018 году был внесен в санкционный список РФ. 

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:50:13 30-08-2025

Он много знал про организаторов майдана.
Устраняют свидетелей.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
всевышний

23:38:11 30-08-2025

Собаке-собачья смерть

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:47 31-08-2025

Убили -ли ? Или так сбежал ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

13:45:48 31-08-2025

Пусть каждый нацист получит своего доставщика пиццы.

  3 Нравится
Ответить
