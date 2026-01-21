Воду вернули в частный сектор Барнаула после аварии на ул. Власихинской

Повреждение в колодце произошло 20 января

21 января 2026, 12:28, ИА Амител

Авария на ул. Власихинской в Барнауле / Фото: "Росводоканал"

В Барнауле восстановили водоснабжение в частном секторе после аварии на водопроводе по ул. Власихинской, 15. Об этом сообщили в "Росводоканале".

«Повреждение водопровода по адресу ул. Власихинская, 15, устранено. Водоснабжение восстановлено», – проинформировала организация утром 21 января.

Напомним, авария случилась 20 января в колодце на водопроводе диаметром 160 мм. Без холодной воды остались множество частных домов и несколько административных зданий. Жителям предлагали подвоз воды.