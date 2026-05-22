Володин заявил, что зависимость от гаджетов мешает людям создавать семьи и рожать детей

Председатель Госдумы призвал возвращаться к реальной жизни, назвав жизнь в телефоне "трагедией" и прямым путем ко вторичности собственной судьбы

22 мая 2026, 17:40, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Вестям" заявил, что чрезмерное увлечение гаджетами отбивает у людей интерес к собственной жизни, включая создание семей и рождение детей.

«Здесь есть прямая взаимосвязь. Если человек практически живет в гаджете и интересуется чужой жизнью, его жизнь — вторична. Он ее не обустраивает, он не ищет спутника. И это трагедия», — сказал политик.

Володин отметил, что подобная тенденция наблюдается во многих странах, и подчеркнул: