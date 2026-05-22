Володин заявил, что зависимость от гаджетов мешает людям создавать семьи и рожать детей
Председатель Госдумы призвал возвращаться к реальной жизни, назвав жизнь в телефоне "трагедией" и прямым путем ко вторичности собственной судьбы
22 мая 2026, 17:40, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Вестям" заявил, что чрезмерное увлечение гаджетами отбивает у людей интерес к собственной жизни, включая создание семей и рождение детей.
«Здесь есть прямая взаимосвязь. Если человек практически живет в гаджете и интересуется чужой жизнью, его жизнь — вторична. Он ее не обустраивает, он не ищет спутника. И это трагедия», — сказал политик.
Володин отметил, что подобная тенденция наблюдается во многих странах, и подчеркнул:
«Надо постараться сделать все для того, чтобы мы вернулись к реальной жизни».
17:55:30 22-05-2026
Он кстати до сих пор ведёт каналы а запрещенных и даже экстремистских сетях и месседжерах
18:27:51 22-05-2026
Не гаджеты мешают,а наши благодетели
18:33:32 22-05-2026
Уже и в постель лезут. Размножатся или нет только нам решать!
19:00:54 22-05-2026
Поставьте детей или внуков Володина в условия любого молодого гражданина страны, без жилья и средней зарплатой и узнаете, захотят ли они размножаться в таких условиях((((
20:35:51 22-05-2026
Ну, надо спуститься с небес и посмотреть как живет простой народ. Куда молодой семье на съемной квартире, живя в десятке беднейших регионов страны по ЗП, зачать и вырастить ребенка?
16:57:13 23-05-2026
Почему это все должны искать себе спутника? А вдруг твоя половинка на другом конце света, а связи нет?
21:43:45 23-05-2026
Володин знает всё!
12:15:55 24-05-2026
Александр (21:43:45 23-05-2026) Володин знает всё!... Про Володина знают все.