Эксперт рассказал, как бороться с шумными соседями

За нарушение регионального законодательства о тишине предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей

04 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Злой сосед / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России отсутствует единый федеральный закон, регламентирующий "тихий час", однако защитить свой покой от шумных соседей все же возможно. Как пояснил агентству "Прайм" адвокат Станислав Рыбчинский, конкретные временные рамки устанавливаются на региональном уровне.

Например, в Алтайском крае действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины", который определяет:

будние дни – с 08:00 до 22:00;

тихий час – с 13:00 до 15:00 ежедневно;

выходные и праздники – с 09:00 до 22:00.

«Если соседи нарушают тишину в запрещенное время, нужно сразу вызвать полицию, чтобы та зафиксировала административное правонарушение», – советует адвокат.

По его словам, прибывшие сотрудники обязаны лично убедиться в факте шума. За нарушение регионального законодательства о тишине предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей.