Эксперт рассказал, как бороться с шумными соседями
За нарушение регионального законодательства о тишине предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей
04 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
В России отсутствует единый федеральный закон, регламентирующий "тихий час", однако защитить свой покой от шумных соседей все же возможно. Как пояснил агентству "Прайм" адвокат Станислав Рыбчинский, конкретные временные рамки устанавливаются на региональном уровне.
Например, в Алтайском крае действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины", который определяет:
-
будние дни – с 08:00 до 22:00;
-
тихий час – с 13:00 до 15:00 ежедневно;
-
выходные и праздники – с 09:00 до 22:00.
«Если соседи нарушают тишину в запрещенное время, нужно сразу вызвать полицию, чтобы та зафиксировала административное правонарушение», – советует адвокат.
По его словам, прибывшие сотрудники обязаны лично убедиться в факте шума. За нарушение регионального законодательства о тишине предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
11:07:26 04-12-2025
Капитан Очевидность
11:16:45 04-12-2025
Бред сивой кобылы. 1. "нужно сразу вызвать полицию" - и..., они на поножовщину то не всегда выезжают. 2. "сотрудники обязаны лично убедиться в факте шума" - и..., как они децибелы замерять будут и фиксировать факт превышения? Ну и т.д. и т.п.
11:17:32 04-12-2025
А если собака сверху когда соседи уходят на работу с 7 утра воет во весь подьезд и детки даже плачат - то куда обращаться если соседи какие то вредители.
11:37:48 04-12-2025
А если несколько соседей вызвали полицию к шумящему утырку - каждому звонящему по три тысячи датут, или три тысячи это на всех звонящих?
11:49:00 04-12-2025
Полиция вообще не фиксирует факт шума, она просто составляет заявление и передает его в администрацию, ещё может сказать чтобы перестали шуметь, дальше вам надо предоставить свидетелей соседей, которые подтвердят факт шума, соседи как обычно моя хата с краю, все, дело глохнет на этом моменте.
17:09:28 04-12-2025
Гость (11:49:00 04-12-2025) Полиция вообще не фиксирует факт шума, она просто составляет... Абсолютно верно, так и заканчивается это к сожалению, проверено лично. Закон не работает вообще. А морду разобьешь шумящему соседу - за это притянут по полной, тоже проверено