9 мая — один из самых важных дней в российском календаре. В этом году наша страна отметит 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле к торжественной дате подготовили грандиозную программу, ознакомиться с которой можно в нашем материале.

Но некоторых горожан больше волнует, будут ли городские власти ограничивать продажу алкоголя 9 мая. Будет запрет или нет, — в материале amic.ru.

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Вопрос дня Парад, салют, «Бессмертный полк». Как пройдет День Победы в Барнауле в 2022 году?

Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2022 года? Нет. В Барнауле не будут продавать алкоголь на День Победы в 2022 году. Подобные ограничения в краевой столице вводятся каждый год. На этот раз городские власти приняли решение ещё в середине апреля. Тогда соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте мэрии. «Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 09.05.2022 с 09:00 до 21:00», — говорится в постановлении. Учитывая, что после 21:00 и до 09:00 алкоголь на Алтае и так не продают, ограничения будут действовать весь день. Где будет запрещена продажа? Запрет касается предприятий розничной торговли, следует из постановления Вячеслава Франка. Соответственно, торговля спиртными напитками будет запрещена во всех барнаульских магазинах. А где будет разрешена продажа алкоголя в День Победы? В заведениях общепита. Кафе и рестораны не относятся к предприятиям розничной торговли, поэтому там продажу спиртного никак ограничивать не будут. Будут ли торговать спиртным в «наливайках»? Здесь сложнее. Вопрос с «барами-наливайками» до сих пор не до конца урегулирован на законодательном уровне. Борьба с ними продолжается. Поэтому далеко не факт, что все подобные заведения будут следовать указу городской администрации и откажутся от продажи алкоголя. Впрочем, это уже будет на их совести. А помешать им в этом могут лишь контролирующие органы. Будут ли продавать алкоголь в другие выходные дни? Да. Запрет касается только 9 мая. Во все остальные дни никаких ограничений на торговлю алкоголем в Барнауле не будет.