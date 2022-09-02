Что за новую песню про 3 сентября Шуфутинский записал с Кридом?

Егор Крид назвал песню «главным хитом осени» и пообещал показать на неё клип

2 сентября 2022, 15:41

Шансонье Михаил Шуфутинский записал совместный ремейк на культовую песню «3 сентября» с Егором Кридом. Премьера песни состоялась 2 сентября. Что известно о новом дуэте, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Какое отношение Крид имеет к «3 сентября?»

Теперь самое прямое. Благодаря ремейку в копилке исполнителя теперь есть обновлённая версия «3 сентября». От старого варианта, который был записан в 1994 году, он отличается новыми куплетами и аранжировкой, которые записал Крид. При этом обновлённая композиция сохранила лирическое настроение оригинала. Сам исполнитель отметил, что теперь песня с другим смыслом, играет новыми красками и назвал её «легендарной историей».

При этом Шуфутинский исполняет легендарный припев, благодаря которому он стал главным героем многочисленных мемов, как это было в оригинале.

Шуфутинов день. Мемы про третье сентября заполонили соцсети

Шуфутинов день. Мемы про третье сентября заполонили соцсети

Где её можно послушать?

Новая версия популярного трека сейчас доступна на всех музыкальных стриминговых площадках. В своём Telegram-канале Егор Крид назвал песню «главным хитом осени» и пообещал показать клип.

В социальных сетях рэпера уже обвинили в хайпе и высмеяли его страсть к переделыванию чужих хитов. Напомним, Крид до этого уже выпускал каверы на песни Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз», МакSим «Отпускаю», Molly «Если ты меня не любишь» и Валерия Меладзе «Самба белого мотылька».

При этом подписчики музыканта новость восприняли положительно.

И снова третье сентября. Мемы про день,

И снова третье сентября. Мемы про день, "когда горят костры рябин"

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