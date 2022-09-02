Что за новую песню про 3 сентября Шуфутинский записал с Кридом?

Шансонье Михаил Шуфутинский записал совместный ремейк на культовую песню «3 сентября» с Егором Кридом. Премьера песни состоялась 2 сентября. Что известно о новом дуэте, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Какое отношение Крид имеет к «3 сентября?»

Теперь самое прямое. Благодаря ремейку в копилке исполнителя теперь есть обновлённая версия «3 сентября». От старого варианта, который был записан в 1994 году, он отличается новыми куплетами и аранжировкой, которые записал Крид. При этом обновлённая композиция сохранила лирическое настроение оригинала. Сам исполнитель отметил, что теперь песня с другим смыслом, играет новыми красками и назвал её «легендарной историей».

При этом Шуфутинский исполняет легендарный припев, благодаря которому он стал главным героем многочисленных мемов, как это было в оригинале.

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Где её можно послушать?

Новая версия популярного трека сейчас доступна на всех музыкальных стриминговых площадках. В своём Telegram-канале Егор Крид назвал песню «главным хитом осени» и пообещал показать клип.

В социальных сетях рэпера уже обвинили в хайпе и высмеяли его страсть к переделыванию чужих хитов. Напомним, Крид до этого уже выпускал каверы на песни Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз», МакSим «Отпускаю», Molly «Если ты меня не любишь» и Валерия Меладзе «Самба белого мотылька».

При этом подписчики музыканта новость восприняли положительно.