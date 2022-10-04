Искупить вину. На каких условиях осуждённых в России предлагают отправлять для участия в СВО?

Законопроект о привлечении осуждённых к участию в специальной военной операции на Украине внесли в Госдуму депутаты Госсобрания Башкирии. Народные избранники считают, что пришло время привлечь их к СВО, а за это им «скостят» срок. Однако такая возможность будет не у всех. Кому башкирские народные избранники предлагают дать шанс, чтобы искупить свою вину перед обществом, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Если закон примут, кто из заключённых сможет отправиться для участия в СВО?

Если это случится, участвовать в специальной военной операции смогут граждане, отбывающие наказания:

— на воинских гауптвахтах;

— на принудительных работах;

— в местах лишения свободы.

С инициативой внести поправку к Уголовному кодексу РФ выступил Курултай (парламент) Башкирии. Гражданам, которые откликнутся на это предложение, депутаты предлагают предоставить отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях.

«В соответствии с Конституцией защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина нашей страны», — цитирует председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева «МК».

Это что, сейчас из тюрем выпустят убийц и насильников?

Надеемся, что этого не случится. В законопроекте в список исключений внесли:

— насильников;

— террористов;

— осуждённых за захват заложников;

— осуждённых за распространение фейков о ВС РФ.

В первоначальном варианте документа осуждённых за убийство в этом перечне нет. То есть потенциально они смогут воспользоваться этим предложением.

Депутаты отмечают, что решение об участии будет добровольным. Те, кто на это решится, будут наравне с мобилизованными принимать участие в операции.

Если осуждённый, получивший отсрочку, передумает, суд её аннулирует, а гражданина вернут назад в колонию. Или туда, где он до этого отбывал наказание.

Чем это выгодно осуждённым?

Для них выгода будет заключаться в том, что один день в условиях боевых действий приравняют к 10 дням лишения свободы. То есть месяц в колонии станет эквивалентом трёх дней на передовой. Однако минимальный срок участия в СВО должен составить не менее трёх месяцев, указано в законопроекте.

Для осуждённых к лишению свободы по окончании СВО проект поправок предусматривает вилку: либо освобождение от дальнейшего отбывания, либо замена наказания на более мягкий вид.

Осуждённые к пожизненному лишению свободы должны будут пробыть на фронте не меньше года. Если такой гражданин в дальнейшем решит отказаться от участия в СВО, суд аннулирует отсрочку, а его вернут в место отбытия наказания.

А если этот человек во время отсрочки совершит новое преступление?

В этом случае к гражданину применят ст. 70 УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров», говорится в тексте законопроекта.