Когда в Алтайском крае начнётся бабье лето и сколько времени оно продлится?

Бабье лето, которое начнётся на территории Алтайского края с 17 сентября, продлится до следующих выходных, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова. Жителей региона ожидает тёплая погода, ясное небо, небольшие дожди могут пройти лишь местами 17 и 18 сентября.

«В выходные дни и на следующей неделе погоду в крае будет определять южная периферия антициклона. Ближайшей ночью столбики термометров покажут 0...+5°С, местами возможны заморозки до -5 градусов. Но днём 17 сентября будет от +14 до +19°С, а в воскресенье по югу потеплеет до +20...+22 градусов», — говорит синоптик.

С понедельника температура начнёт повышаться уже на территории всего региона. Так, в ночь на понедельник ожидается +4...+10 градусов, днём — от +21 до +27 градусов. В среду и четверг станет ещё жарче — воздух прогреется до +28...+29°С. И бабье лето будет стоять у нас до 24 сентября, отметила Наталья Кобякова.