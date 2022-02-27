Когда Великий пост в 2022 году и что запрещено делать в это время?

Великий пост считается самым важным для Русской православной церкви. Это самый долгий период, на который верующие ограничивают себя в еде и ведут совершенно особенный образ жизни.

О том, зачем всё это нужно, когда начнётся Великий пост и когда он закончится — в материале amic.ru.

Когда начнётся Великий пост в 2022 году?

Даты начала и завершения Великого поста меняются от года к году. Начинается он ровно за семь недель до Пасхи и заканчивается в субботу, накануне этого важного христианского праздника. В 2022 году Великий пост начнётся 7 марта.

Сколько дней он продлится и когда закончится?

Как и всегда, Великий пост продлится 48 дней и закончится в субботу, 23 апреля 2022 года. Соответственно, в воскресенье, 24 апреля, наступит светлый праздник Пасхи.

В чём суть Великого поста и зачем он нужен?

В Церкви главной целью Великого поста считают демонстрацию силы духа над силой тела. Этот период состоит из двух неравных частей: святой Четыредесятницы и Страстной седмицы. Первая длится сорок дней: ровно столько же израильтяне блуждали по пустыне, столько же постились пророк Моисей и Иисус Христос. Страстной седмицей называют заключительную, седьмую неделю Великого поста. Она посвящена страданиям Иисуса в последние дни его пребывания на Земле. Во время Великого поста верующие добровольно отказываются от определённой пищи, ограничивают себя в развлечениях и удовольствиях. Считается, что этот период христиане должны проводить в глубоком покаянии, самопознании, духовном очищении и борьбе со своими пороками. Новости

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Что можно и что нельзя есть во время Великого поста?

Церковный устав запрещает на время Великого поста есть скоромную пищу. К ней относятся мясо, молоко и яйца. Рыбу также употреблять нельзя. Правда, дважды — на Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье — верующим разрешается съесть немного рыбы в качестве послабления. Добавлять в еду растительное масло тоже разрешено, но далеко не всегда: преимущественно по выходным дням. Алкоголь на время поста строго под запретом. Лишь на церковные праздники разрешается выпить немного вина. Описать постную диету в двух словах можно следующим образом: пища должна быть простой и недорогой. В основном рацион верующих состоит из круп, овощей, фруктов, грибов и орехов. При этом Церковь подчёркивает, что пост — это не голодание и не строгая диета. Оставаться совсем без еды не нужно. Новости

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Что нельзя делать, пока идёт Великий пост?

Церковь считает, что пост — не время для негативных эмоций, гнева и скандалов. Нельзя делать людям зло, совершать плохие поступки и зацикливаться на плохом настроении. Желательно вовсе отказаться от своих страстей и пагубных привычек. Курение, алкоголь, прелюбодеяние — всё это религия не одобряет. Излишнее веселье тоже не приветствуется. По канонам Церкви, всё свободное время Великого поста нужно тратить на борьбу со своими желаниями и молитвы. Также во время поста запрещено вступать в брак и венчаться. Это следует делать уже после Пасхи.