Осенний призыв и выплаты мобилизованным. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2022 года?

Ноябрь в России традиционно не очень богат на важные изменения. Год заканчивается, поэтому большинство запланированных законов уже вступило в силу. Тем не менее жизнь (особенно сейчас) меняется очень быстро, поэтому и совсем без новшеств не обойтись. Так что в предпоследний месяц 2022 года нас всё-таки ждёт несколько серьёзных нововведений. Так, власти определили минимальную сумму, которую ежемесячно будут получать мобилизованные. А некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на прибавку к пенсии. Кроме того, в стране начинается масштабный эксперимент по открытому ПО.

О самых важных законах, которые изменят жизнь россиян в ноябре 2022 года, — в материале amic.ru.

Кому повысят пенсию с 1 ноября 2022 года?

Некоторым россиянам с ноября 2022 года стоит ждать прибавки к пенсии. Впрочем, речь идёт о совсем небольшом количестве граждан. В ноябре вырастут ежемесячные выплаты для членов лётных экипажей гражданской авиации, а также шахтёров.

Причём увеличится даже не сама пенсия. Дело в том, что эти категории граждан (при условии, что они наработали достаточный стаж) получают к пенсии ещё и специальную прибавку. Вот её размер и вырастет.

Но сказать, на сколько станут больше получать бывшие лётчики и шахтёры, нельзя. Размер доплаты к пенсии рассчитывается индивидуально в каждом случае. Всё зависит от стажа, места работы, объёма страховых взносов и прочих факторов.

Новости

Вопрос дня У кого в России вырастут пенсии с 1 ноября 2022 года?

Выплаты мобилизованным

Наконец, стало известно, какое довольствие будут получать мобилизованные россияне. После начала мобилизации вопрос оставался висеть в воздухе. Некоторые чиновники лишь отмечали, что «получка будет большая». В октябре Владимир Путин чётко определил минимальную сумму.

Так, всем мобилизованным будут ежемесячно платить не менее 195 тысяч рублей. Именно такое распоряжение президент отдал Минобороны и Минфину. Причём начислять довольствие должны с момента, когда мобилизованного зачислили в списки личного состава войсковой части. При этом неважно, где (в зоне СВО или нет) эта часть находится. А это значит, что мобилизованный имеет право на зарплату, даже когда ещё проходит обучение.

Из распоряжения президента следует, что 195 тысяч рублей — это довольствие и «отдельные выплаты». Но что это именно за выплаты, пока не уточняется.

Никакого заявления на получение довольствия писать не нужно. Всё должны оформить в процессе мобилизации. Получать деньги можно либо на свой счёт, либо на банковскую карту члена семьи.

Новости

Вопрос дня Сколько будут получать мобилизованные россияне с 1 ноября 2022 года?

Кредитные каникулы оформят быстрее

Кроме того, власти упростили порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных. Меру поддержки ввели вскоре после объявления мобилизации, но все нюансы детально не прописали. Поэтому члены семьи мобилизованного вынуждены были доказывать, что их родственника призвали и он имеет право на отсрочку по кредиту.

Теперь же банки должны будут самостоятельно узнавать, имеет ли заёмщик право на каникулы. Для этого кредитор должен будет сделать запрос в налоговую (ФНС), а там — уточнить данные в Минобороны.

Нововведение не слишком масштабное, но должно облегчить жизнь мобилизованным и их семьям. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся», — прокомментировал он инициативу.

Старт осеннего призыва

1 ноября в России начинается очередной осенний призыв на срочную службу. Кстати, начинается он с опозданием: обычно призывная кампания стартует 1 октября. Но в этом году её сдвинули на месяц, чтобы военкоматы сначала справились с мобилизационными заданиями. Закончится призыв, как обычно, 31 декабря. Соответственно, в этот раз он будет короче на месяц.

При этом на срочную службу планируется призвать 120 тысяч человек. Это чуть меньше (на семь с лишним тысяч), чем в прошлый раз.

Кстати, срочников обещают ни в коем случае не отправлять в зону СВО. Об этом газете «Красная звезда» рассказал генерал-полковник Бурдинский, который заведует главным мобилизационным управлением.

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — заявил Бурдинский.

Эксперимент по открытому ПО

В России с 1 ноября начинается масштабный эксперимент по развитию открытого программного обеспечения. Открытое ПО — это софт (различные программы), который распространяют на основе «открытой лицензии». Это значит, что другие могут пользоваться программой и её исходным кодом без каких-либо правовых последствий.

Таким образом, российские организации, которые подадут заявку на участие в эксперименте, получат доступ к софту, исключительное право на который до этого принадлежало лишь государству. Они смогут либо просто пользоваться программами, либо дорабатывать и изменять их, либо использовать элементы для создания собственной программы.

Практика открытого ПО давно распространена за рубежом. Идея в том, что любой может иметь доступ к исходному коду программы, разработанной большой компаний, брать и дорабатывать его. В итоге конечный продукт получится максимально качественным и будет содержать наименьшее количество ошибок и недоработок.

В рамках эксперимента в России создадут специальный репозиторий — площадку, где можно будет размещать своё программное обеспечение. Первоначально доступ к ней получат Минцифры, МВД, Росреестр, федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов РФ и госкорпорации. Кроме того, поучаствовать в эксперименте смогут юридические и физические лица, которые отправят заявки до 1 апреля 2023 года.

Предполагается, что эксперимент позволит перевести как можно больше российских организаций на отечественное ПО. А сам софт, который разрабатывают в России, станет более продвинутым.

Поставщики под крылом госкомпаний

Также в ноябре вступят в силу поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Новая редакция документа разрешит госкорпорациям «выращивать» поставщиков и подрядчиков из числа МСП «под себя».

Это значит, что компании-гиганты смогут выбирать наиболее перспективные небольшие организации и разрабатывать вместе с ними программу развития. Предполагается, что это поможет вырастить из небольшого поставщика серьёзного игрока на рынке, который сможет предоставлять более качественные товары и услуги.

Госкорпорации смогут помогать своим подопечным финансово, методически и юридически. Выбирать субъекты МСП они будут из числа тех, с кем работают на основе процедур государственных закупок.

Важно, что совместная программа развития с госкорпорацией никак не поменяет статус поставщика во время тендера. Как и раньше он будет участвовать в аукционе на общих основаниях.

Крупнейшими госкорпорациями, которые пользуются услугами МСП, в России являются РЖД, «Ростелеком», Сбербанк и ВТБ.