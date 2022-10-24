Срочно оплатите задолженность. Как мошенники пытаются заработать с помощью фальшивых уведомлений о налогах?

Новый вид мошенничества в период уплаты имущественных налогов набирает обороты. Жителям России на электронную почту начали поступать письма от липовых «налоговиков» с информацией о задолженности по налогам с требованием срочно её оплатить. В противном случае злоумышленники грозят арестом счетов и имущества, но это лишь уловки. Почему нельзя открывать такие письма и что делать, если вы сомневаетесь, есть ли у вас задолженность, читайте на amic.ru.

Как отличить письма настоящей налоговой от мошеннических?

Все налоговые уведомления ФНС рассылает либо через «Личный кабинет налогоплательщика», либо по обычной почте. Письма на электронную почту ведомство может прислать, только если плательщик сам направлял обращение в ведомство через официальный сайт ФНС России и указал там свой адрес электронной почты для предоставления ответа, сообщила amic.ru начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина.

«Налоговые органы знают, кому конкретно они пишут, поэтому в письмах всегда обращаются к налогоплательщику по имени и отчеству. Отправителем в таких письмах налоговой может значиться конкретный налоговый орган, к примеру, УФНС России по Алтайскому краю. Сам почтовый адрес тоже будет официальный, например, может быть указан — @tax.gov.ru, @nalog.ru, но не icloud или подобные сервисы», — объясняет Татьяна Малютина.

Бумажные письма от налоговой могут быть только заказными.

Что делать, если на электронную почту пришло письмо о «задолженности»?

Самое главное, сомнительное письмо не открывать, а если открыли, не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы. Это электронная ловушка. После того как человек кликает по ссылке, ему предлагают загрузить файл с вирусом. Благодаря вредоносной программе мошенники получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам банковских карт.

И уже тем более не оплачивайте липовую задолженность самостоятельно и не вводите реквизиты карты. Заплатить налоги возможно только через портал госуслуг или в банке.

«Если полученное письмо вызывает у вас малейшие сомнения, зайдите в „Личный кабинет физического лица“ на официальном сайте ФНС России. Проверить задолженность по налогам также можно в личном кабинете на сайте госуслуг или в мобильном приложение „Налоги ФЛ“. Его можно установить на смартфон бесплатно», — говорит Татьяна Малютина.

Эксперт также напомнила, что можно подключить СМС-информирование о задолженности на телефон. Для этого необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию лично или подать заявление дистанционно в «Личном кабинете налогоплательщика». СМС придёт только в случае наличия задолженности.

«Если вы получили письмо от мошенников, следует обратиться в полицию. Чтобы уточнить информацию, всегда можно позвонить в Единый контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22», — говорит специалист.

