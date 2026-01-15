Воспитателя осудили за жестокость к четырехлетней сироте в тубдиспансере Барнаула
Один из воспитанников снял на видео действия сотрудницы диспансера и отправил родителям
15 января 2026, 13:45, ИА Амител
В Барнауле воспитателя признали виновной в недопустимом обращении с четырехлетней девочкой в детском туберкулезном диспансере, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
«В ходе работы осужденная допустила ненадлежащее исполнение своих обязанностей по отношению к одной из малолетних воспитанниц, соединенное с жестоким обращением», – говорится в сообщении.
От действий воспитательницы пострадала четырехлетняя сирота, направленная на отдых в санаторий (он же – противотуберкулезный диспансер). Что именно сделала сотрудница, не уточняется.
Факт ненадлежащего обращения с воспитанницей снял на видео другой ребенок. Мальчик отправил ролик родителям. В результате о произошедшем узнали правоохранительные органы.
На суде женщина не признала за собой вины, пояснив, что защищала других детей от агрессивных действий четырехлетней девочки.
Обвиняемую судили по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ей назначили десять месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей на полтора года. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Сургуте разгорелся скандал вокруг инцидента в детском саду № 31 "Снегирек". В социальных сетях появилось видео, на котором воспитательница прижимает к стене в туалете трехлетнюю девочку и держит ее за голову.
13:49:37 15-01-2026
синдром хэппи бэби продолжается
13:57:57 15-01-2026
Гость (13:49:37 15-01-2026) синдром хэппи бэби продолжается... Тем, кто с современными детишками еще работает, памятники надо ставить.
15:57:16 15-01-2026
Гость (13:57:57 15-01-2026) Тем, кто с современными детишками еще работает, памятники на... Ещё такие вот Иуды малолетние снимают. Ему это аукнется
16:49:08 15-01-2026
Гость (15:57:16 15-01-2026) Ещё такие вот Иуды малолетние снимают. Ему это аукнется... я бы этому ребенку денег перевел за его поступок
14:08:46 15-01-2026
Народ, будьте умнее. Не работайте вы с чужими детьми. Не подходите к ним, Игнорируйте полностью. Пусть сами выкручиваются, как хотят.
14:13:41 15-01-2026
сироты подвергаются такому обращению с самого дома малютки, где ребенка могут не брать на руки по несколько недель. Быстрая механическая санобработка не в счет. Так что они привычные увы. и не социализированные
15:53:19 15-01-2026
Сирота.... А кому тогда отправили видео?
15:56:22 15-01-2026
Гость (15:53:19 15-01-2026) Сирота.... А кому тогда отправили видео? ... Бастрыкину!
20:16:33 15-01-2026
Гость (15:53:19 15-01-2026) Сирота.... А кому тогда отправили видео? ... насколько знаю, мамашка пацаненка спустя полгода нашла видео у него в телефоне и решила хайпануть. а воспиталка просто под раздачу попала, потому что девчушка эта с серьезной психиатрией и санаторий вообще не имел права ее даже принимать, а не то что отправлять в группу с другими детьми. Прикрыли себе задницу, как всегда, за счет слабого.