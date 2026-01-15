Воспитателя осудили за жестокость к четырехлетней сироте в тубдиспансере Барнаула

Один из воспитанников снял на видео действия сотрудницы диспансера и отправил родителям

15 января 2026, 13:45, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле воспитателя признали виновной в недопустимом обращении с четырехлетней девочкой в детском туберкулезном диспансере, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«В ходе работы осужденная допустила ненадлежащее исполнение своих обязанностей по отношению к одной из малолетних воспитанниц, соединенное с жестоким обращением», – говорится в сообщении.

От действий воспитательницы пострадала четырехлетняя сирота, направленная на отдых в санаторий (он же – противотуберкулезный диспансер). Что именно сделала сотрудница, не уточняется.

Факт ненадлежащего обращения с воспитанницей снял на видео другой ребенок. Мальчик отправил ролик родителям. В результате о произошедшем узнали правоохранительные органы.

На суде женщина не признала за собой вины, пояснив, что защищала других детей от агрессивных действий четырехлетней девочки.

Обвиняемую судили по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ей назначили десять месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей на полтора года. Приговор вступил в законную силу.

