НОВОСТИПроисшествия

Воспитателя осудили за жестокость к четырехлетней сироте в тубдиспансере Барнаула

Один из воспитанников снял на видео действия сотрудницы диспансера и отправил родителям

15 января 2026, 13:45, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле воспитателя признали виновной в недопустимом обращении с четырехлетней девочкой в детском туберкулезном диспансере, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«В ходе работы осужденная допустила ненадлежащее исполнение своих обязанностей по отношению к одной из малолетних воспитанниц, соединенное с жестоким обращением», – говорится в сообщении.

От действий воспитательницы пострадала четырехлетняя сирота, направленная на отдых в санаторий (он же – противотуберкулезный диспансер). Что именно сделала сотрудница, не уточняется.

Факт ненадлежащего обращения с воспитанницей снял на видео другой ребенок. Мальчик отправил ролик родителям. В результате о произошедшем узнали правоохранительные органы.

На суде женщина не признала за собой вины, пояснив, что защищала других детей от агрессивных действий четырехлетней девочки.

Обвиняемую судили по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ей назначили десять месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей на полтора года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Сургуте разгорелся скандал вокруг инцидента в детском саду № 31 "Снегирек". В социальных сетях появилось видео, на котором воспитательница прижимает к стене в туалете трехлетнюю девочку и держит ее за голову.

Воспитательница

Воспитательница "придушила ребенка" в барнаульском детсаду и продолжила работать

Отмечается, что мальчик получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул дети

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:49:37 15-01-2026

синдром хэппи бэби продолжается

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:57 15-01-2026

Гость (13:49:37 15-01-2026) синдром хэппи бэби продолжается... Тем, кто с современными детишками еще работает, памятники надо ставить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:16 15-01-2026

Гость (13:57:57 15-01-2026) Тем, кто с современными детишками еще работает, памятники на... Ещё такие вот Иуды малолетние снимают. Ему это аукнется

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:08 15-01-2026

Гость (15:57:16 15-01-2026) Ещё такие вот Иуды малолетние снимают. Ему это аукнется... я бы этому ребенку денег перевел за его поступок

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:46 15-01-2026

Народ, будьте умнее. Не работайте вы с чужими детьми. Не подходите к ним, Игнорируйте полностью. Пусть сами выкручиваются, как хотят.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:41 15-01-2026

сироты подвергаются такому обращению с самого дома малютки, где ребенка могут не брать на руки по несколько недель. Быстрая механическая санобработка не в счет. Так что они привычные увы. и не социализированные

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:19 15-01-2026

Сирота.... А кому тогда отправили видео?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:22 15-01-2026

Гость (15:53:19 15-01-2026) Сирота.... А кому тогда отправили видео? ... Бастрыкину!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:33 15-01-2026

Гость (15:53:19 15-01-2026) Сирота.... А кому тогда отправили видео? ... насколько знаю, мамашка пацаненка спустя полгода нашла видео у него в телефоне и решила хайпануть. а воспиталка просто под раздачу попала, потому что девчушка эта с серьезной психиатрией и санаторий вообще не имел права ее даже принимать, а не то что отправлять в группу с другими детьми. Прикрыли себе задницу, как всегда, за счет слабого.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров