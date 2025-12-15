Воспитательницу в Сургуте заподозрили в удушении ребенка

Правоохранительные органы и мэрия начали проверку, педагог отстранена от работы

15 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Сургуте разгорается скандал вокруг инцидента в детском саду № 31 "Снегирек". В социальных сетях появилось видео, на котором воспитательница прижимает к стене в туалете трехлетнюю девочку и держит ее за голову. По словам матери ребенка, женщина "душила ее так, что она плакать не могла". Запись сделала сама мать, случайно включив камеру, когда вернулась в группу из-за детского плача, сообщает muksun.fm.

На кадрах слышно, как воспитательница говорит ребенку: "Идешь умываться, перестаешь орать, перестаешь кидать игрушки". Мать девочки в интервью заявила, что ее ребенок – "просто идеальный, очень сильный", но может добиваться своего криком, что она считает нормальным для возраста 2,9 года.

После публикации видео региональные прокуроры, Следственный комитет и мэрия Сургута начали проверку. Воспитательница отстранена от работы на время разбирательства. В пресс-службе следственного управления СК по ХМАО уточнили, что проводится проверка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Общественная реакция на инцидент оказалась неоднозначной. Одни пользователи соцсетей осуждают действия воспитательницы, другие предполагают, что она могла просто пытаться успокоить ребенка в истерике или вытереть ему слезы. Некоторые также критикуют мать за то, что она снимала происходящее, вместо того чтобы немедленно вмешаться.