Воспитательница "придушила ребенка" в барнаульском детсаду и продолжила работать
Отмечается, что мальчик получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель
03 июля 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле в среду, 2 июля, в одном из частных детсадов Барнаула, по словам бабушки, воспитательница "придушила" ее внука, сообщает "В курсе 22".
"Мальчик получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель. Заявление уже написано, назначена судмедэкспертиза", - рассказала женщина.
Как отмечается, инцидент через камеры видеонаблюдения заметила одна из мам, которая пыталась предупредить мать пострадавшего ребенка, но ее удалили из родительского чата. При этом воспитатель продолжила работать до вечера.
"Никто из администрации на связь с матерью не вышел, пришлось звонить самим", - рассказала бабушка ребенка.
Ранее в другом барнаульском детсаду воспитательница закрыла ребенка и ушла домой.
Уголовное дело возбудили после "придушения" ребенка в барнаульском детсаду
10:37:59 03-07-2025
так доведут же...
11:35:15 03-07-2025
Гость (10:37:59 03-07-2025) так доведут же...... Я правильно понимаю, что если вы кого-нибудь "доведете", вас можно придушить, избить или вообще убить? А степень "доведения" и его причины будет определять тот, кого "довели". Например, вы будете неподобающе по его мнению одеты, слишком дерзко смотрите или спорите. Опять же, у вас наверняка есть начальник, который считает, что подчиненные его "доводят". Я думаю, вы не будете против, если он, в очередной раз "доведенный" вами, накажет вас в меру своей фантазии. Например, пакет на голову напялит и придушит.
11:55:35 03-07-2025
Гость (11:35:15 03-07-2025) Я правильно понимаю, что если вы кого-нибудь "доведете", вас...
ну там еще разобраться надо, а был ли мальчик?...
22:16:02 03-07-2025
Гость (10:37:59 03-07-2025) так доведут же...... Вы видели? Там детки маленькие! Сидит спокойно на стульчике!
13:43:10 05-07-2025
Гость (10:37:59 03-07-2025) так доведут же...... Одного "придушишь", вся группа от облегчения в ладоши хлопает. Бывают такие мальчики да.. А родители молча благодарят.
11:38:58 03-07-2025
Хрипотца в голосе? Так это наоборот плюс. Будет петь или актером станет
12:20:57 03-07-2025
А где видно, что его придушили?
16:56:58 03-07-2025
Гость (12:20:57 03-07-2025) А где видно, что его придушили?... А мне показалось, что она просто сопли вытирала ребёнку, а потом повела может быть умыть
19:22:24 03-07-2025
Гость (16:56:58 03-07-2025) А мне показалось, что она просто сопли вытирала ребёнку... Серьезно? Так "вытирала сопли", что у ребенка аж голова тряслась? На крупном плане видно, что салфетку она набросила под подбородок. И держала 2 руками: одной рукой с соплями не справиться? Вы это делаете так же, как она? Мне казалось, что сопли вытирают как-то иначе.
19:53:43 03-07-2025
Гость (19:22:24 03-07-2025) Серьезно? Так "вытирала сопли", что у ребенка аж голова тряс...
тебе много чего в этой жизни просто кажется.
20:22:28 03-07-2025
Гость (19:53:43 03-07-2025) тебе много чего в этой жизни просто кажется. ... Мы уже на ты? Как всё же приятно пообщаться с высококультурным и философски настроенным человеком! И сопли детям такие люди очевидно вытирают по-умному - двумя руками сразу. ))
14:39:45 03-07-2025
тут дело то комплексное. Серийное
надо поднять всю ее трудовую деятельность где она работала и проехать по ее местам работы -другим дет садам
и собрав родителей выяснить была ли хрипотца у детей в периоды ее работы. Однозначно была и не у одного. Это как раз все случаи придушивания детей. Если родители этих детей напишут на нее заявления то по сумме она получит в суде лет 20 цугундера
потому что вангую это далеко не первый и не последний ее случай придушивания
22:54:06 03-07-2025
майор (14:39:45 03-07-2025) тут дело то комплексное. Серийноенадо поднять всю ее тру... взрослый человек пооднявший руку на ребенка как бы тот его не доводил должен пройти курсы у психолога по оодавлению своей агрессии.
18:36:04 03-07-2025
Некоторые дети так дурно воспитаны, что действительно, хочется их придушить. Но тут просто сопли вытирала.
22:27:56 03-07-2025
в частных садах очень часто дети ужасные - избалованые, педагогически запущенные, психованные и пр. - богатые родители не видят детей и их воспитанием не занимаются, няни - кто попало и пр. проблема так то!
13:45:50 05-07-2025
Гость (22:27:56 03-07-2025) в частных садах очень часто дети ужасные - избалованые, педа... Если псипопатичные дети не нужны родителям, их даже забирают поздно до безобразия, то на койхрен они нужны чужим людям🤨
22:29:29 03-07-2025
Полный день (с 7:00 до 19:00) с возможностью видеонаблюдения стоит 19 000 рублей в месяц, а разовое посещение - 1100 рублей в день, ну так то недорого., может от этого такой персонал....
Мы вот за 28000 мес в садик ходим
15:38:10 05-07-2025
Гость (22:29:29 03-07-2025) Полный день (с 7:00 до 19:00) с возможностью видеонаблюдения... вы хвастаетесь или жалуетесь?
18:34:17 04-07-2025
Женщины, ну если вы сознательно устроились на работу в частный садик, с видеонаблюдением, ну следите за своими эмоциями, это же ребенок, и вы - на работе. Работа это же не отдых, так что как-то займите детей, чтобы они там у вас не дрались.
13:33:23 05-07-2025
Винни-Пух так же Пятачку завязывал слюнявчик, когда они к кролику в гости пришли