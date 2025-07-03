Воспитательница "придушила ребенка" в барнаульском детсаду и продолжила работать

Отмечается, что мальчик получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель

03 июля 2025, 10:00, ИА Амител

В Барнауле в среду, 2 июля, в одном из частных детсадов Барнаула, по словам бабушки, воспитательница "придушила" ее внука, сообщает "В курсе 22".

"Мальчик получил ушибы мягких тканей, хрипоту и кашель. Заявление уже написано, назначена судмедэкспертиза", - рассказала женщина.

Как отмечается, инцидент через камеры видеонаблюдения заметила одна из мам, которая пыталась предупредить мать пострадавшего ребенка, но ее удалили из родительского чата. При этом воспитатель продолжила работать до вечера.

"Никто из администрации на связь с матерью не вышел, пришлось звонить самим", - рассказала бабушка ребенка.

Ранее в другом барнаульском детсаду воспитательница закрыла ребенка и ушла домой.

Уголовное дело возбудили после "придушения" ребенка в барнаульском детсаду