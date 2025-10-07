Мальчик с переломом позвоночника остался без помощи в детсаду под Новосибирском

Воспитательница, не доглядевшая за ребенком, до сих пор работает с детьми

07 октября 2025, 18:30, ИА Амител

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, где семилетний мальчик получил тяжелые травмы позвоночника, сообщает "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел 6 марта во время прогулки. Четверо мальчиков забрались на крышу беседки без присмотра взрослых. Ребенок сорвался и упал спиной вниз, после чего плакал от боли, но воспитательница не заметила произошедшего.

«Воспитательница сидит в телефоне и смотрит видеоролики, даже детям показывает. Так что, возможно, смотрела в телефон либо общалась с кем-то. В результате четверо мальчишек забрались на крышу беседки, где Саша* сорвался и упал спиной вниз», – рассказывает мама мальчика, Олеся*.

Ситуация усугубилась, когда после прогулки ребенка начало тошнить за обедом, однако вместо вызова медицинской помощи его уложили спать. Только вечером мама забрала Сашу и сразу отвезла в больницу, где диагностировали серьезные травмы.

Мальчик шесть месяцев провел в корсете с полным запретом сидеть.

«Ребенок на полгода выпал из жизни, а виновная до сих пор работает с детьми. Впереди – два года ограничений на физические нагрузки», – отмечает мама мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Первое судебное заседание назначено на 7 октября. По словам новосибирского адвоката Константина Зиновьева, при установлении тяжкого вреда здоровью воспитательнице может грозить до шести лет лишения свободы.

*Имена изменены