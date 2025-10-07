Мальчик с переломом позвоночника остался без помощи в детсаду под Новосибирском
Воспитательница, не доглядевшая за ребенком, до сих пор работает с детьми
07 октября 2025, 18:30, ИА Амител
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, где семилетний мальчик получил тяжелые травмы позвоночника, сообщает "КП-Новосибирск".
Инцидент произошел 6 марта во время прогулки. Четверо мальчиков забрались на крышу беседки без присмотра взрослых. Ребенок сорвался и упал спиной вниз, после чего плакал от боли, но воспитательница не заметила произошедшего.
«Воспитательница сидит в телефоне и смотрит видеоролики, даже детям показывает. Так что, возможно, смотрела в телефон либо общалась с кем-то. В результате четверо мальчишек забрались на крышу беседки, где Саша* сорвался и упал спиной вниз», – рассказывает мама мальчика, Олеся*.
Ситуация усугубилась, когда после прогулки ребенка начало тошнить за обедом, однако вместо вызова медицинской помощи его уложили спать. Только вечером мама забрала Сашу и сразу отвезла в больницу, где диагностировали серьезные травмы.
Мальчик шесть месяцев провел в корсете с полным запретом сидеть.
«Ребенок на полгода выпал из жизни, а виновная до сих пор работает с детьми. Впереди – два года ограничений на физические нагрузки», – отмечает мама мальчика.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Первое судебное заседание назначено на 7 октября. По словам новосибирского адвоката Константина Зиновьева, при установлении тяжкого вреда здоровью воспитательнице может грозить до шести лет лишения свободы.
*Имена изменены
20:18:35 07-10-2025
Так и родители все в телефонах. И не надо претензии предьявлять. Кому нужны ваши сопливые детки
09:10:02 08-10-2025
Гость (20:18:35 07-10-2025) Так и родители все в телефонах. И не надо претензии предьяв... Очень интересно. Садик вообще-то несет отвественность за ребенка которого туда привели. В принципе, вы тоже никому не нужны. Поэтому скорая может плюнуть, развернуться и заняться своими делами, когда вам будет плохо, продавец в магазине продаст вам паленку, ибо нечего выносить ему мозг качеством продуктов, повар в кафе заразит вас какой-нибудь приятной болякой, ибо он тоже вам ничего не должен и вы ему не нужны. ГАИ отпустит влетевшего в вас пьяницу, ибо они за вами следить и сопли подтирать не нанимались) Вы написали чушь, так-то.
20:40:22 07-10-2025
Скоро ни воспитателей, ни учителей не останется. Одни полоумные яжмамки только будут всем мозги выносить.
08:47:47 08-10-2025
Гость (20:40:22 07-10-2025) Скоро ни воспитателей, ни учителей не останется. Одни полоум... А, простите, тяжелые травмы позвоночника, - это яжмамка придумала?
Не спорю, бывают профессиональные жалобщики, но тут как-то действительно серьезная проблема и вина воспитателя.
08:55:46 08-10-2025
Гость (08:47:47 08-10-2025) А, простите, тяжелые травмы позвоночника, - это яжмамка прид...
Тяжелые травмы, даже смертельные, ребенок может получить даже если его мамка за руку держит. А учителям и воспитателям действительно надо всем разом уволиться до урегулирования возникших проблем. Пока у мамаш и их защитников мозг на место не встанет.
09:12:05 08-10-2025
Гость (08:55:46 08-10-2025) Тяжелые травмы, даже смертельные, ребенок может получить... Вы, простите, нормальны? То есть пусть в садике дети суют пальцы в розетки, лазят по крышам, вешаются на шарфиках, но воспитатели не должны за ними следить?
10:00:49 08-10-2025
Гость (09:12:05 08-10-2025) Вы, простите, нормальны? То есть пусть в садике дети суют па...
Ну если ваш ребенок на "шарфике вешается", то о "нормальности" вы у себя должны спросить.
10:29:41 08-10-2025
Гость (10:00:49 08-10-2025) Ну если ваш ребенок на "шарфике вешается", то о "нормаль... Если вы серьезно, то вам надо лечиться. Или вы из тех кгхм... людей, у которых двухлетняя девочка, ползая в памперсе, призывно виляет попой, соблазняя взрослого мужика? Извините, но двух-трехлетний ребенок, который зацепился на прогулке шарфиком за элемент горки, и погиб, пока воспитательница болтала, тоже сам виноват (реальный случай)? У вас дети в два-три года сами за себя отвечали и были сознательнее взрослого?..
09:07:11 08-10-2025
Гость (08:47:47 08-10-2025) А, простите, тяжелые травмы позвоночника, - это яжмамка прид...
Простить не могу! Уследить за семилетними пацанами на прогулке очень сложно. Чихнул, закрыв глаза, а он уже взобрался куда ему вздумается и свалился оттуда. Несчастный случай. Но сейчас это не берется во внимание. А у меня вопрос к мамочке Олесе. Почему ребенок в сад ходит, а не в школу? Почему не знает о подстерегающих опасностях? Почему не понимает, чего можно, а чего нельзя? И почему у него такой ломкий позвоночник? Сыроеды? Веганы? Чипсокормы?
Семью проверьте! Там не все в порядке, однозначно!
09:15:32 08-10-2025
Гость (09:07:11 08-10-2025) Простить не могу! Уследить за семилетними пацанами на пр... Кгхм... А давайте вас сбросим с высоты второго этажа на спину? Если ваш позвоночник сломается, то мы сделаем вывод - вы веган и сыроед, и помощь вам не положена. Валяйтесь там, где упали, сами виноваты. По поводу того, что ребенок чего-то там не знал и не понимал - не вы ли всегда орете, что нечего растить неженок, и вот мы-то в свое время ого-го были, мы прыгали вниз головой с гаражей, мы лазили в трансформаторные будки и по стройкам, мы, мы. Ну вот, он тоже полез. Чем вы недовольны-то?
09:41:42 08-10-2025
Гость (09:15:32 08-10-2025) Кгхм... А давайте вас сбросим с высоты второго этажа на спин...
Себя скинь. Все равно толку уже никакого. Только жаловаться и попрошайничать.
09:49:29 08-10-2025
Гость (09:41:42 08-10-2025) Себя скинь. Все равно толку уже никакого. Только жаловат... То есть по сути сказать нечего. Ребенок, упавший с крыши, ничего сломать не должен, а тебе слабо?) Слив засчитан.
14:47:20 08-10-2025
Гость (09:15:32 08-10-2025) Кгхм... А давайте вас сбросим с высоты второго этажа на спин... Разница в том что наши мамы, если мы ломались, разбивали коленки и т.п. винили только нас и несчастный случай, а Вы не берете на себя за своих собственных детей ответственности и ищите виноватых и где бы урвать, если случай подвернулся, эта точно побежит моральный вред отсуживать.
14:59:19 08-10-2025
Анна (14:47:20 08-10-2025) Разница в том что наши мамы, если мы ломались, разбивали кол... Нет, вы реально отбитые. Вы отдали ребенка в детский сад. Как бы подразумевается, что ребенка вам должны вернуть живым и здоровым. Вместо этого на него махнули рукой, он залез на уровень второго этажа, упал и сломал спину. Это не поскользнулся на ровном месте и упал, что-то себе сломав, это не запнулся о поребрик и упал. Это прямой недосмотр воспитательницы. Которая вместо того, чтобы следить за детьми, занималась чем-то другим. А вообще я вам от души сочувствую - вас во дворе побъют дети постарше, а ваша мама еще и добавит. Отлично, чо. Крепкая семья, скрепы и выросший нормальным (нет) ребенок. Вообще всегда винить во всем ребенка, получившего травму, это прямо красивое. Это что ж там у вас за мама-то такая была... Еще и гордиться тем, что тебя во всем всегда делали виноватой. Высший пилотаж!
15:40:42 08-10-2025
Гость (14:59:19 08-10-2025) Нет, вы реально отбитые. Вы отдали ребенка в детский сад. Ка... Гостья, которая стесняется даже назваться, это Вы походу, отбитая. Вам что в лоб, хоть по лбу. Детей нужно воспитывать дома, объяснять им дома, если он, простите дурак, в 7 лет залезть на скатную крышу, то это беда. И явно он это делал не демонстративно, а так чтобы воспитатель и не видела, а она в этот момент могла не "втыкать" в телефоне, а отвлечься на других детей, их у нее там штук 25-30, и представьте один такой самый-самый маменькин, которой тоже все должны, в садике не может быть под присмотром непрерывным. Сам по себе случай несчастный, но Вам же крови подавай, жертву, компенсаций 100500 миллионов и чтобы за такого диточку не очень умного, еще и посадили желательно. Поэтому и не идут в воспитатели и учителя, потому как поколение родителей выросло вот таких оголделых и не понимающих разницу в причинении вреда и несчастным случаем, по вине, между прочим, таких вот недовоспитанных детей.
14:30:52 08-10-2025
У нас ребенок в школе на физкультуре тоже получил компрессионный перелом (это вот те самые серьезные травмы), поскользнулся в кедах. Ни каких претензий к школе и тем более учителю у меня не было, хотя 3 недели на растяжке, год на домашнем обучении и последствия остались спустя 1,5 года. Потому что, во-первых, моя вина в том что купила такие кеды и не проверила, что на паркете в школьном зале они как лыжи, во-вторых, у учителя 25 человек и она не может за каждым бежать и страховать.
Относительно данного случая - не воспитатель его загнала на крышу беседки, не она его от туда стащила или скинула. А мама, которая скрыла свое имя, не пробовала объяснить семилетнему лбу, который должен уже за партой сидеть, что на крышу лазить нельзя?!? Он такой с пустой головой и гулять пойдет от куда-нибудь сиганет, упадет, под машину ломанется или еще найдет где убиться без вложенных познаний об опасности. Но и в такой ситуации эта непутячая мамаша обвинит владельца здания, гаража, водителя, что они не предотвратили беду с ее дитем. У этих мамаш, рожденных в 90-е и им все должны, и их детям. Эгоистки и истерички.
14:46:21 08-10-2025
Гость (14:30:52 08-10-2025) У нас ребенок в школе на физкультуре тоже получил компрессио... То есть вы, дожив до, судя по всему, весьма солидных лет, реально не видите разницы между "бежал в скользкой обуви - упал - получил травму" и "воспитательница в садике щелкала клювом - дети залезли на крышу и убились"? Очень надеюсь, что с детьми вы не работаете. Опять же, вы уж как-то определитесь - мама должна воспитывать настоящего мужчину, лазящего по беседкам, стройкам и прочим гаражам и гордо плюющего на опасность, или мама должна воспитывать, как тут часто пишут, "неженку"?.. А то будет ребенок чего-то бояться, вы ведь тоже будете недовольны)
14:50:22 08-10-2025
Гость (14:46:21 08-10-2025) То есть вы, дожив до, судя по всему, весьма солидных лет, ре... Так воспитывайте своего гордого вояку, но и не жалуйтесь ни на кого, что кто-то должен этот путь становления мужчины страховать и от всех бед уберегать!
15:01:47 08-10-2025
Гость (14:50:22 08-10-2025) Так воспитывайте своего гордого вояку, но и не жалуйтесь ни ... А вы с чего взяли, что я пишу о личном?) Это что за выверт сознания?
14:57:18 08-10-2025
Пороть воспитателю и бить детей запрещено а зря. Раньше розгами в чувство приводили и наставляли на путь истиный а седня нет а возраст капец как разнуздывает и подстегивает. Я в этом возрасте с матерью в казенное учреждение пошел. Она зашла а меня у забора поставила постоять. К 3 метровому забору чтоб он не падал была под наклоном прислонена доска подпорка под самый верх и там она была на гвозде. Гвоздь был трехсотка и забит был с противоположной стороны. Короче на вертикально стоящем заборе в самом верху торчал конец гвоздя из доски. Острый. я полез на забор посидеть стал падать оттуда и - ну вобщем мне этот гвоздь пробил центр ладони и я повис на нем на пробитой руке и орал. Из учреждения вышла учительница и увидела. Она пыталась снять меня но мои ноги болтались у нее на уровне груди и она не смогла. Ее хватил инфаркт при попытках снять. Ну после прибежали люди сняли. Отправили обоих в больницу